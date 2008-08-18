Ďalšie položky v škatuli
- Sieťový napájací kábel
- Batérie pre diaľkové ovládanie
- Diaľkové ovládanie
- Podstavec na stôl
- Používateľská príručka na disku CD-ROM
- VGA kábel
BDH4251V/00
Displej s vysokým rozlíšením pre verejné priestranstvá
Najmodernejší cenovo priaznivý plazmový monitor, špeciálne navrhnutý pre vnútorné verejné sledovanie. Prvotriedny deinterlacer, pokročilé digitálne spracovanie obrazu a najnovšia plazmová technológia zaručujú optimálne zobrazenie vašej správy.Zobraziť všetky výhody
Tento produkt už nie je dostupný
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.
Vysoké hodnoty jasu a kontrastu sú mimoriadne užitočné na verejných priestranstvách, kde sú svetelné podmienky premenlivé a často ich nemožno ovplyvniť.
Tento inteligentný algoritmus odstraňujúci efekt prekladania je schopný zistiť typ video zdroja (napríklad statický obraz, obraz v pohybe alebo film) a automaticky optimalizovať proces odstránenia efektu prekladania pomocou priestorového, časového alebo filmového režimu. Výsledkom je vždy ostrý a stabilný obraz.
Ovládateľnosť po sieti umožňuje používateľovi ovládať a nastavovať monitory na diaľku cez protokol RS232.
V prípade, ak potrebujú viaceré obrazovky zdieľať rovnaký vstupný signál, posunutie signálu VGA ponúka cenovo priaznivé riešenie, pri ktorom je vstupný signál VGA zosilnený a sprístupnený na výstupnom konektore VGA, ku ktorému možno pripojiť ďalší monitor.
Lokálne ovládacie tlačidlá displeja sú umiestnené takým spôsobom, aby boli menej viditeľné pre okamžitý prístup. Navyše je možné senzor diaľkového ovládania, ako aj lokálne ovládacie tlačidlá, deaktivovať cez RS232, aby sa tak zabránilo nežiadúcemu ovládaniu displeja v prípade, že je umiestnený na verejnom priestranstve.
Do zariadenia bola implementovaná ochranná funkcia s názvom „posun pixelov“. Po aktivácii ochranného mechanizmu sa automaticky posunie poloha pixelov zobrazeného obrazu, čím sa predíde „zobrazovaniu duchov“. Ako ďalšia bola zabudovaná ochrana proti vypáleniu. V závislosti od modelu sú tzv. „duchovia“ odstraňovaní aplikovaním plného bieleho signálu po určitý časový úsek na celý panel alebo obrátením obrazu, čím sa dosiahne ten istý výsledok.
Pri verejných zobrazovacích aplikáciách sa často vyžaduje prevádza 24/7. Dokonca aj po 60 000 hodinách prevádzky bude dosahovať úroveň jasu aspoň 50% pôvodnej hodnoty.
Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.
Obraz/Displej
Pripojiteľnosť
Vybavenie a vlastnosti
Zvuk
Príkon
Podporované rozlíšenie displeja
Rozmery
Technické špecifikácie
Tuner/Príjem/Vysielanie
Príslušenstvo
Rozličné
You are about to visit a Philips global content pageContinue
Naša lokalita sa najlepšie zobrazuje v najnovšej verzii prehľadávača Microsoft Edge, Google Chrome alebo Firefox.