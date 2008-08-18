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  • Displej s vysokým rozlíšením pre verejné priestranstvá Displej s vysokým rozlíšením pre verejné priestranstvá Displej s vysokým rozlíšením pre verejné priestranstvá

    plazmový monitor

    BDH4251V/00

    Celkové hodnotenie / 5
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    Displej s vysokým rozlíšením pre verejné priestranstvá

    Najmodernejší cenovo priaznivý plazmový monitor, špeciálne navrhnutý pre vnútorné verejné sledovanie. Prvotriedny deinterlacer, pokročilé digitálne spracovanie obrazu a najnovšia plazmová technológia zaručujú optimálne zobrazenie vašej správy.

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    plazmový monitor

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    Displej s vysokým rozlíšením pre verejné priestranstvá

    42" (107 cm) XGA plazmový monitor

    • 42" (107 cm)
    • XGA
    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.

    Vysoký jas(1 500 cd/m²) a kontrast (15 000:1)

    Vysoké hodnoty jasu a kontrastu sú mimoriadne užitočné na verejných priestranstvách, kde sú svetelné podmienky premenlivé a často ich nemožno ovplyvniť.

    Odstránenie efektu prekladania prispôsobené pohybu pre ostré obrázky

    Tento inteligentný algoritmus odstraňujúci efekt prekladania je schopný zistiť typ video zdroja (napríklad statický obraz, obraz v pohybe alebo film) a automaticky optimalizovať proces odstránenia efektu prekladania pomocou priestorového, časového alebo filmového režimu. Výsledkom je vždy ostrý a stabilný obraz.

    Monitor sa dá diaľkovo ovládať po sieti

    Ovládateľnosť po sieti umožňuje používateľovi ovládať a nastavovať monitory na diaľku cez protokol RS232.

    Posunutie signálu VGA umožňuje zreťaziť ďalšie monitory

    V prípade, ak potrebujú viaceré obrazovky zdieľať rovnaký vstupný signál, posunutie signálu VGA ponúka cenovo priaznivé riešenie, pri ktorom je vstupný signál VGA zosilnený a sprístupnený na výstupnom konektore VGA, ku ktorému možno pripojiť ďalší monitor.

    Skryté a uzamykateľné ovládacie tlačidlá

    Lokálne ovládacie tlačidlá displeja sú umiestnené takým spôsobom, aby boli menej viditeľné pre okamžitý prístup. Navyše je možné senzor diaľkového ovládania, ako aj lokálne ovládacie tlačidlá, deaktivovať cez RS232, aby sa tak zabránilo nežiadúcemu ovládaniu displeja v prípade, že je umiestnený na verejnom priestranstve.

    Pokročilá funkcia zabraňujúca vypáleniu na zabránenie efektu duchov

    Do zariadenia bola implementovaná ochranná funkcia s názvom „posun pixelov“. Po aktivácii ochranného mechanizmu sa automaticky posunie poloha pixelov zobrazeného obrazu, čím sa predíde „zobrazovaniu duchov“. Ako ďalšia bola zabudovaná ochrana proti vypáleniu. V závislosti od modelu sú tzv. „duchovia“ odstraňovaní aplikovaním plného bieleho signálu po určitý časový úsek na celý panel alebo obrátením obrazu, čím sa dosiahne ten istý výsledok.

    Očakávaná viac ako 60 000 hodín dlhá životnosť panela

    Pri verejných zobrazovacích aplikáciách sa často vyžaduje prevádza 24/7. Dokonca aj po 60 000 hodinách prevádzky bude dosahovať úroveň jasu aspoň 50% pôvodnej hodnoty.

    Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia

    Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      107  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      42  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1024 x 768
      Jas
      1 500  cd/m²
      Farby displeja
      1,07 miliardy farieb
      Pomer kontrastu (typický)
      15000:1
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      >160  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      >160  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Obraz vedľa obrazu (PBP)
      • Obrázok v obrázku
      • Progresívne riadkovanie
      • Automatická korekcia odtieňa pokožky
      • Vylepšenie farieb
      • Redukcia šumu
      Vertikálna snímacia frekvencia
      50 - 85 Hz
      Typ obrazovky
      Plazmový panel XGA

    • Pripojiteľnosť

      Zvukový výstup
      • Zvukový Ľ/P x 1
      • Konektor pre externý reproduktor
      PC
      • RS232 D-Sub9
      • Vstup VGA D-Sub 15HD
      • Výstup VGA D-Sub 15HD
      vstup AV
      • Komponentný (YPbPr) x 1
      • Zvukový (Ľ/P) pre YPbPr x 1
      • Kompozitný (CVBS) x1
      • Zvukový (Ľ/P) x 1
      • S-video x 1
      • SCART x 2
      • HDMI x1
      Výstup AV
      • Kompozitný (CVBS) x1
      • Zvukový (Ľ/P) x 1
      Iné pripojenia
      Výstup S/PDIF (koaxiálny)
      Zvukový vstup pre PC
      Zvukový ľavý/pravý (RCA) x 2

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na výšku
      • Na šírku
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, Obrátenie obrazu, Nízky jas
      Pohodlie používateľa
      Zobrazenie na obrazovke
      Regulačné schválenia
      • Značka CE
      • RoHS
      Ovládateľný cez sieť
      RS232
      Prispôsobenia formátu obrazovky
      • 4:3
      • Zväčšenie titulkov
      • Superwide
      • Širokouhlá obrazovka
      • Približovanie 14:9
      • Približovanie 16:9

    • Zvuk

      Výstupný výkon (RMS)
      2 X10W
      Zvukový systém
      • Monofónny
      • Stereofónny

    • Príkon

      Zdroj napájania
      100-240 VAC, 50/60 Hz
      Spotreba (zapnutý)
      320 wattov (bežne)
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      >1 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Doživotná do 50 % jasu
      60000  hodina(y)
      Hĺbka krabice
      330  mm
      Výška krabice
      790  mm
      Šírka krabice
      1260  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      716  mm
      Výška zostavy (so stojanom) (palce)
      28.19  palec
      Šírka prístroja
      1039  mm
      Hmotnosť výrobku
      30,4  kg
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      280  mm
      Výška prístroja
      628  mm
      Hĺbka prístroja
      88  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce)
      11.02  palec
      Šírka zostavy (palce)
      49,9  palec
      Výška zostavy (palce)
      24.72  palec
      Hĺbka zostavy (palce)
      3,46  palec
      Hĺbka krabice (palce)
      13.0  palec
      Výška krabice (palce)
      31.1  palec
      Šírka krabice (palce)
      49.6  palec
      Hmotnosť produktu (v librách)
      67,02  lb
      Hmotnosť vrátane balenia
      37,85  kg
      Hmotnosť vrátane balenia (v librách)
      83,44

    • Technické špecifikácie

      Prevádzkový rozsah teploty
      0-40  °C
      Rozsah relatívnej vlhkosti
      20 % - 80 %

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Prehrávanie videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Podstavec na stôl
      • VGA kábel
      • Diaľkové ovládanie
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      Voliteľné príslušenstvo
      • Reproduktory BAH4251S1
      • Stropný držiak BM04111 a BM01111
      • Pevný držiak na stenu BM02111
      • Flexibilný držiak na stenu BM04111 a BM02212

    • Rozličné

      Rám
      kovovoantracitová

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Sieťový napájací kábel
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Diaľkové ovládanie
    • Podstavec na stôl
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • VGA kábel
    Badge-D2C

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