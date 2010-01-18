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  • Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie

    LCD monitor

    BDL3215E/00

    Celkové hodnotenie / 5
    • Recenzie Recenzie Recenzie Recenzie

    Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie

    Majte pod kontrolou svoje výdavky pomocou tohto 81 cm/32” LCD monitora ovládateľného cez sieť. Či už sa používa v sieti, alebo ako verejný monitor, ponúka tento model množstvo funkcií, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky zobrazovania pri použití vo verejnom a firemnom prostredí.

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    LCD monitor

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    Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie

    určený na používanie v interiéri

    • 81 cm (32”)
    • multimédiá
    • HD Ready (s podporou HD)
    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

    Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni

    Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni

    Keďže biznis nikdy nespí, naše reklamno-informačné displeje sú určené na použite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. S využitím prvotriednych komponentov, ktoré zaistia vyššiu kvalitu, sa môžete spoľahnúť na tento rad modelov a dosiahnuť tak nepretržitú spoľahlivosť.

    Širokoformátové WXGA rozlíšenie 1366 x 768 pre ostrejšie zobrazovanie

    Širokouhlý LCD panel s XGA rozlíšením dokáže zobrazovať 1366 x 768 pixelov; WXGA umožňuje monitorom, aby nemuseli používať prekladaný obraz, čím zaisťuje lepší zobrazovací výkon a presný efekt farebného zobrazovania.

    Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene

    Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Dokáže vytvoriť videostenu z 25 displejov tak, že sa rozdelí až 5 displejov vodorovne a vertikálne.

    Funkcia zlepšenej ochrany proti zvyškovému obrazu

    Statické obrazy ponechané na obrazovke počas dlhších časových období môžu na displejoch LCD zanechať „duchov“ alebo tzv. efekt zvyškového obrazu. Aj napriek tomu, že vznik zvyškového obrazu na LCD displejoch nie je trvalý, je dobré mu predchádzať, a to hlavne na miestach, kde sa obsah zobrazuje takmer 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

    Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia

    Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

    Ovládanie a konfigurácia na diaľku pomocou protokolu RS232

    Ovládanie na diaľku umožňuje používateľovi vzdialene ovládať a nastavovať monitory pomocou protokolu RS232. Pomocou príkazov CEC máte kedykoľvek úplnú kontrolu nad všetkými monitormi vo vašej reklamno-informačnej sieti.

    Možná prevádzka v režime zobrazenia na výšku

    Tento displej sa dá bezpečne a spoľahlivo upevniť do polohy pre zobrazenie na výšku.

    Posunutie signálu VGA

    Prepojte viacero displejov a vytvorte videostenu z až 150 obrazoviek pomocou zreťazenia signálu VGA, čím zdokonalíte vizuálny zážitok. Bez akéhokoľvek ďalšieho potrebného hardvéru sa nielen jednoducho nainštalujú, ale aj zaujmú vaše obecenstvo.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      81  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      32  palec
      Pomer strán
      16:9
      Rozlíšenie panela
      1366 x 768p
      Odstup pixelov
      0,511 x 0,511
      Optimálne rozlíšenie
      1360 x 768 pri 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 milióna farieb
      Pomer kontrastu (typický)
      3000:1
      Čas odozvy (typický)
      8  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Progresívne riadkovanie
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu

    • Pripojiteľnosť

      PC
      • Vstup VGA D-Sub 15HD
      • Výstup VGA D-Sub 15HD
      • DVI-D x 1
      • RS232 D-Sub9
      • Výstup RS232 D-sub9
      • Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
      vstup AV
      • HDMI x1
      • Komponentný (BNC) x1
      • Kompozitný (RCA) x1
      • Kompozitný (BNC) x1
      • S-video x 1
      • Zvukový (Ľ/P) x 2
      Výstup AV
      • Kompozitný (BNC) x1
      • Zvukový (Ľ/P) x 1

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na výšku
      • Na šírku
      Obraz v obraze
      • PBP
      • PIP
      • POP
      Dlaždicové zobr. na videostene
      5 x 5
      Funkcie na šetrenie obrazovky
      Posun pixelov, nízky jas
      Ovládanie klávesnicou
      • Skryté
      • Uzamykateľné
      Signál diaľkového ovládania
      Uzamykateľné
      Zoslučkovanie signálu
      • RS232
      • VGA
      Jednoduchá inštalácia
      Rukoväť na prenášanie
      Funkcie úspory energie
      Smart Power
      Obrazový výkon
      Rozšírené ovládanie farieb
      Ovládateľný cez sieť
      RS232

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2 x 7 W (8 ohmov)

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Spotreba (zapnutý)
      Typ. 67 W
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      >1 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 800, 60 Hz
      • 1 280 x 1024, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1366 x 768, 60 Hz
      • 1440 x 900, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 60 Hz
      • 1920 x 1200, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 50, 60 Hz

    • Rozmery

      Hrúbka rámika
      4,6 cm/1,81 palca
      Výška zostavy (so stojanom)
      531  mm
      Výška zostavy (so stojanom) (palce)
      20.9  palec
      Šírka prístroja
      792  mm
      Hmotnosť výrobku
      11,95  kg
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      205  mm
      Výška prístroja
      487  mm
      Hĺbka prístroja
      115  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce)
      8.1  palec
      Šírka zostavy (palce)
      31 2  palec
      Výška zostavy (palce)
      19.2  palec
      Upevnenie na stenu
      200 x 200 mm, 400 x 200 mm
      Hĺbka zostavy (palce)
      4,5  palec
      Hmotnosť produktu (v librách)
      26,35  lb

    • Prevádzkové podmienky

      Rozsah teploty (prevádzkový)
      0 - 40  °C
      MTBF
      50.000  hodina(y)
      Relatívna vlhkosť
      5 – 90  %

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • VGA kábel
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Stručná príručka spustenia
      • Podstavec na stôl
      Voliteľné príslušenstvo
      • Pevné upevnenie na stenu
      • Flexibilné upevnenie na stenu
      • Držiak na strop

    • Rozličné

      Rám
      kovová antracitová
      Jazyky ponuky na obrazovke
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Poľština
      • Turečtina
      • Ruština
      • Zjednodušená čínština
      Záruka
      Európa/Severná Amerika: 3 roky
      Regulačné schválenia
      • CE
      • FCC, trieda B
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • VGA kábel
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Stručná príručka spustenia
    • Podstavec na stôl
    • Voliteľné príslušenstvo: Pevné upevnenie na stenu
    • Voliteľné príslušenstvo: Flexibilné upevnenie na stenu
    • Voliteľné príslušenstvo: Držiak na strop
    Badge-D2C

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