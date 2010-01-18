Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie
Majte pod kontrolou svoje výdavky pomocou tohto 81 cm/32” LCD monitora ovládateľného cez sieť. Či už sa používa v sieti, alebo ako verejný monitor, ponúka tento model množstvo funkcií, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky zobrazovania pri použití vo verejnom a firemnom prostredí.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Najlepší univerzálny displej na reklamno-informačné zobrazenie
určený na používanie v interiéri
81 cm (32”)
multimédiá
HD Ready (s podporou HD)
HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli
HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.
Systém SmartPower na úsporu energie
Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.
Určený na prevádzku 24 h. denne 7 dní v týždni
Keďže biznis nikdy nespí, naše reklamno-informačné displeje sú určené na použite 24 hodín denne, 7 dní v týždni. S využitím prvotriednych komponentov, ktoré zaistia vyššiu kvalitu, sa môžete spoľahnúť na tento rad modelov a dosiahnuť tak nepretržitú spoľahlivosť.
Širokoformátové WXGA rozlíšenie 1366 x 768 pre ostrejšie zobrazovanie
Širokouhlý LCD panel s XGA rozlíšením dokáže zobrazovať 1366 x 768 pixelov; WXGA umožňuje monitorom, aby nemuseli používať prekladaný obraz, čím zaisťuje lepší zobrazovací výkon a presný efekt farebného zobrazovania.
Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene
Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Dokáže vytvoriť videostenu z 25 displejov tak, že sa rozdelí až 5 displejov vodorovne a vertikálne.
Funkcia zlepšenej ochrany proti zvyškovému obrazu
Statické obrazy ponechané na obrazovke počas dlhších časových období môžu na displejoch LCD zanechať „duchov“ alebo tzv. efekt zvyškového obrazu. Aj napriek tomu, že vznik zvyškového obrazu na LCD displejoch nie je trvalý, je dobré mu predchádzať, a to hlavne na miestach, kde sa obsah zobrazuje takmer 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia
Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.
Ovládanie a konfigurácia na diaľku pomocou protokolu RS232
Ovládanie na diaľku umožňuje používateľovi vzdialene ovládať a nastavovať monitory pomocou protokolu RS232. Pomocou príkazov CEC máte kedykoľvek úplnú kontrolu nad všetkými monitormi vo vašej reklamno-informačnej sieti.
Možná prevádzka v režime zobrazenia na výšku
Tento displej sa dá bezpečne a spoľahlivo upevniť do polohy pre zobrazenie na výšku.
Posunutie signálu VGA
Prepojte viacero displejov a vytvorte videostenu z až 150 obrazoviek pomocou zreťazenia signálu VGA, čím zdokonalíte vizuálny zážitok. Bez akéhokoľvek ďalšieho potrebného hardvéru sa nielen jednoducho nainštalujú, ale aj zaujmú vaše obecenstvo.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
81
cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
32
palec
Pomer strán
16:9
Rozlíšenie panela
1366 x 768p
Odstup pixelov
0,511 x 0,511
Optimálne rozlíšenie
1360 x 768 pri 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Farby displeja
16,7 milióna farieb
Pomer kontrastu (typický)
3000:1
Čas odozvy (typický)
8
ms
Uhol zobrazenia (horizontálny)
178
stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny)
178
stupeň
Dokonalejšie zobrazenie
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
3D hrebeňový filter
Komp. zabr. preklad. pohybu
Progresívne riadkovanie
3D zabr. prekl. MA
Dynamické zdokonalenie kontrastu
Pripojiteľnosť
PC
Vstup VGA D-Sub 15HD
Výstup VGA D-Sub 15HD
DVI-D x 1
RS232 D-Sub9
Výstup RS232 D-sub9
Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
vstup AV
HDMI x1
Komponentný (BNC) x1
Kompozitný (RCA) x1
Kompozitný (BNC) x1
S-video x 1
Zvukový (Ľ/P) x 2
Výstup AV
Kompozitný (BNC) x1
Zvukový (Ľ/P) x 1
Vybavenie a vlastnosti
Umiestnenie
Na výšku
Na šírku
Obraz v obraze
PBP
PIP
POP
Dlaždicové zobr. na videostene
5 x 5
Funkcie na šetrenie obrazovky
Posun pixelov, nízky jas
Ovládanie klávesnicou
Skryté
Uzamykateľné
Signál diaľkového ovládania
Uzamykateľné
Zoslučkovanie signálu
RS232
VGA
Jednoduchá inštalácia
Rukoväť na prenášanie
Funkcie úspory energie
Smart Power
Obrazový výkon
Rozšírené ovládanie farieb
Ovládateľný cez sieť
RS232
Zvuk
Vstavané reproduktory
2 x 7 W (8 ohmov)
Príkon
Napájanie zo siete
90-264 VAC, 50/60 Hz
Spotreba (zapnutý)
Typ. 67 W
Spotr. energie v pohotovostnom stave
>1 W
Podporované rozlíšenie displeja
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1280 x 800, 60 Hz
1 280 x 1024, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1366 x 768, 60 Hz
1440 x 900, 60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz
1920 x 1080, 60 Hz
1920 x 1200, 60 Hz
Formáty videa
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576p, 50 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1 080i, 50, 60 Hz
1080p, 50, 60 Hz
Rozmery
Hrúbka rámika
4,6 cm/1,81 palca
Výška zostavy (so stojanom)
531
mm
Výška zostavy (so stojanom) (palce)
20.9
palec
Šírka prístroja
792
mm
Hmotnosť výrobku
11,95
kg
Hĺbka zostavy (so stojanom)
205
mm
Výška prístroja
487
mm
Hĺbka prístroja
115
mm
Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce)
8.1
palec
Šírka zostavy (palce)
31 2
palec
Výška zostavy (palce)
19.2
palec
Upevnenie na stenu
200 x 200 mm, 400 x 200 mm
Hĺbka zostavy (palce)
4,5
palec
Hmotnosť produktu (v librách)
26,35
lb
Prevádzkové podmienky
Rozsah teploty (prevádzkový)
0 - 40
°C
MTBF
50.000
hodina(y)
Relatívna vlhkosť
5 – 90
%
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
VGA kábel
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Stručná príručka spustenia
Podstavec na stôl
Voliteľné príslušenstvo
Pevné upevnenie na stenu
Flexibilné upevnenie na stenu
Držiak na strop
Rozličné
Rám
kovová antracitová
Jazyky ponuky na obrazovke
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Poľština
Turečtina
Ruština
Zjednodušená čínština
Záruka
Európa/Severná Amerika: 3 roky
Regulačné schválenia
CE
FCC, trieda B
UL/cUL
CCC
RoHS
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
VGA kábel
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Stručná príručka spustenia
Podstavec na stôl
Voliteľné príslušenstvo: Pevné upevnenie na stenu
Voliteľné príslušenstvo: Flexibilné upevnenie na stenu
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