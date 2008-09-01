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  • Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch

    LCD monitor

    BDL4231C/00

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    Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch

    Majte pod kontrolou svoje výdavky pomocou tohto 42" (107 cm) LCD monitora ovládateľného cez sieť. Či už sa používa v sieti, alebo ako verejný monitor, ponúka tento model množstvo funkcií, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky zobrazovania pri použití vo verejnom a firemnom prostredí.

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    LCD monitor

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    Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch

    so zásuvkou na karty SmartCard

    • 42" (107 cm)
    • multimédiá
    • HD Ready (s podporou HD)
    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Systém SmartPower na úsporu energie

    Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.

    Širokoformátové WXGA rozlíšenie 1366 x 768 pre ostrejšie zobrazovanie

    Širokouhlý LCD panel s XGA rozlíšením dokáže zobrazovať 1366 x 768 pixelov; WXGA umožňuje monitorom, aby nemuseli používať prekladaný obraz, čím zaisťuje lepší zobrazovací výkon a presný efekt farebného zobrazovania.

    Zadajte rôzne nastavenia pri spustení pomocou SmartControl

    V prepojenom nastavení chcete byť schopní ovládať podmienky spustenia pre všetky displeje, keď sa opätovne pripojí sieťové napájanie alebo sa pokračuje po prerušení napájania. Prostredníctvom príkazov zaisťuje inteligentné ovládanie RS232 flexibilitu pri štyroch rôznych nastaveniach spustenia: stav napájania, vstup zdroja, úroveň hlasitosti a formát obrazu. Pri všetkých štyroch nastaveniach si môžete vybrať, aby si displeje zapamätali svoj posledný stav alebo mali pevné nastavenie, keď sa napájanie opätovne zapojí.

    Skryté a uzamykateľné ovládacie tlačidlá

    Lokálne ovládacie tlačidlá displeja sú umiestnené takým spôsobom, aby boli menej viditeľné pre okamžitý prístup. Navyše je možné senzor diaľkového ovládania, ako aj lokálne ovládacie tlačidlá, deaktivovať cez RS232, aby sa tak zabránilo nežiadúcemu ovládaniu displeja v prípade, že je umiestnený na verejnom priestranstve.

    Vstavaná rozširovacia zásuvka SmartCard Xpress

    SmartCard Xpress je rozširovacia zásuvka, ktorá umožňuje dodatočné funkcie displeja. Karty vyvinuté spoločnosťou Philips a/alebo tretími stranami sú navrhnuté tak, aby zjednodušili možnosť pripojenia k displeju prostredníctvom tejto zásuvky, čím sa odstráni potreba externých zariadení.

    Ovládanie a konfigurácia na diaľku pomocou protokolu RS232

    Ovládanie na diaľku umožňuje používateľovi vzdialene ovládať a nastavovať monitory pomocou protokolu RS232. Pomocou príkazov CEC máte kedykoľvek úplnú kontrolu nad všetkými monitormi vo vašej reklamno-informačnej sieti.

    Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie

    Poskytuje možnosť kopírovať všetky nastavenia ponuky z jedného displeja do iných displejov. Táto funkcia zaručuje jednotnosť nastavenia medzi jednotlivými zariadeniami a výrazne znižuje čas potrebný na inštaláciu. Funguje plne bezdrôtovo.

    Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia

    Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      107  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      42  palec
      Pomer strán
      16:9
      Typ panelu LCD
      • 1 366 x 768 pixelov
      • Polarizátor proti lesku
      Optimálne rozlíšenie
      1360 x 768 pri 60 Hz
      Jas
      500  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 milióna farieb
      Dynamický kontrast obrazovky
      3000:1
      Čas odozvy (typický)
      5  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • 3D zabr. prekl. MA
      • Progresívne riadkovanie
      • Dynamické zdokonalenie kontrastu
      Vertikálna snímacia frekvencia
      56 - 75 Hz
      Typ obrazovky
      LCD WXGA Active Matrix TFT

    • Pripojiteľnosť

      PC
      • Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
      • RS232 D-Sub9
      • Vstup VGA D-Sub 15HD
      vstup AV
      • HDMI x 2
      • Komponent (YPbPr) x 2
      • Zvukový (Ľ/P) pre YPbPr x 2
      • Kompozitný (CVBS) x1
      • Zvukový (Ľ/P) x 1
      • S-video x 1
      Iné pripojenia
      Výstup S/PDIF (koaxiálny)
      Vylepšenie pripojiteľnosti
      • Rozširujúci slot SmartCard
      • Konektor pre externý reproduktor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Obrázok v obrázku
      CVBS PIP na hlavnom VGA
      Regulačné schválenia
      • Značka CE
      • UL/cUL
      • CCC
      • RoHS
      • GOST
      • SEMKO
      Ovládateľný cez sieť
      RS232
      Upevnenie VESA
      400 x 200 mm
      Prispôsobenia formátu obrazovky
      • 4:3
      • Širokouhlá obrazovka
      • Zväčšenie titulkov
      • Superwide
      • Približovanie 14:9
      • Približovanie 16:9

    • Zvuk

      Vstavané reproduktory
      2
      Výstupný výkon (RMS)
      2 x 10 W
      Zlepšenie kvality zvuku
      Smart Sound
      Zvukový systém
      • Stereofónny
      • Monofónny

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Spotreba (zapnutý)
      Typ.: 129 W (VGA) 188 W (video)
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 3,5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
      • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
      • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576p, 50 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1080i, 60 Hz

    • Rozmery

      Hĺbka krabice
      34.1  mm
      Výška krabice
      74.8  mm
      Šírka krabice
      117  mm
      Výška zostavy (so stojanom)
      663  mm
      Výška zostavy (so stojanom) (palce)
      26.1  palec
      Šírka prístroja
      1022  mm
      Hmotnosť výrobku
      21,0  kg
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      250  mm
      Výška prístroja
      615  mm
      Hĺbka prístroja
      129  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce)
      9.8  palec
      Šírka zostavy (palce)
      40,2  palec
      Výška zostavy (palce)
      24.2  palec
      Hĺbka zostavy (palce)
      5.1  palec
      Hĺbka krabice (palce)
      13.4  palec
      Výška krabice (palce)
      29.4  palec
      Šírka krabice (palce)
      46.1  palec
      Hmotnosť produktu (v librách)
      46,30  lb
      Hmotnosť vrátane balenia
      21,8  kg
      Hmotnosť vrátane balenia (v librách)
      48,06
      MTBF
      100 000 (bez CCFL 50 000) hod.

    • Technické špecifikácie

      Prevádzkový rozsah teploty
      0 - 40  °C
      Rozsah relatívnej vlhkosti
      5% - 90%

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Prehrávanie videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Podstavec na stôl
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • VGA kábel
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Stručná príručka spustenia
      • Prepojovací kábel z HDMI do DVI
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      Voliteľné príslušenstvo
      SmartLoader 22AV1135

    • Rozličné

      Rám
      kovová antracitová
      Záruka
      Európa/Severná Amerika: 3 roky, APMEA: 1 rok

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Podstavec na stôl
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • VGA kábel
    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Stručná príručka spustenia
    • Prepojovací kábel z HDMI do DVI
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Voliteľné príslušenstvo: SmartLoader 22AV1135
    Badge-D2C

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