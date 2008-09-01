Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch
Majte pod kontrolou svoje výdavky pomocou tohto 42" (107 cm) LCD monitora ovládateľného cez sieť. Či už sa používa v sieti, alebo ako verejný monitor, ponúka tento model množstvo funkcií, ktoré spĺňajú tie najnáročnejšie požiadavky zobrazovania pri použití vo verejnom a firemnom prostredí.
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
Inovatívny displej pre použitie vo verejných interiéroch
so zásuvkou na karty SmartCard
42" (107 cm)
multimédiá
HD Ready (s podporou HD)
HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli
HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.
Systém SmartPower na úsporu energie
Intenzita podsvietenia môže byť regulovaná a prednastavená systémom, vďaka čomu je možné znížiť spotrebu energie až o 50 %, čím sa výrazne znížia náklady na energiu.
Širokoformátové WXGA rozlíšenie 1366 x 768 pre ostrejšie zobrazovanie
Širokouhlý LCD panel s XGA rozlíšením dokáže zobrazovať 1366 x 768 pixelov; WXGA umožňuje monitorom, aby nemuseli používať prekladaný obraz, čím zaisťuje lepší zobrazovací výkon a presný efekt farebného zobrazovania.
Zadajte rôzne nastavenia pri spustení pomocou SmartControl
V prepojenom nastavení chcete byť schopní ovládať podmienky spustenia pre všetky displeje, keď sa opätovne pripojí sieťové napájanie alebo sa pokračuje po prerušení napájania. Prostredníctvom príkazov zaisťuje inteligentné ovládanie RS232 flexibilitu pri štyroch rôznych nastaveniach spustenia: stav napájania, vstup zdroja, úroveň hlasitosti a formát obrazu. Pri všetkých štyroch nastaveniach si môžete vybrať, aby si displeje zapamätali svoj posledný stav alebo mali pevné nastavenie, keď sa napájanie opätovne zapojí.
Skryté a uzamykateľné ovládacie tlačidlá
Lokálne ovládacie tlačidlá displeja sú umiestnené takým spôsobom, aby boli menej viditeľné pre okamžitý prístup. Navyše je možné senzor diaľkového ovládania, ako aj lokálne ovládacie tlačidlá, deaktivovať cez RS232, aby sa tak zabránilo nežiadúcemu ovládaniu displeja v prípade, že je umiestnený na verejnom priestranstve.
Vstavaná rozširovacia zásuvka SmartCard Xpress
SmartCard Xpress je rozširovacia zásuvka, ktorá umožňuje dodatočné funkcie displeja. Karty vyvinuté spoločnosťou Philips a/alebo tretími stranami sú navrhnuté tak, aby zjednodušili možnosť pripojenia k displeju prostredníctvom tejto zásuvky, čím sa odstráni potreba externých zariadení.
Ovládanie a konfigurácia na diaľku pomocou protokolu RS232
Ovládanie na diaľku umožňuje používateľovi vzdialene ovládať a nastavovať monitory pomocou protokolu RS232. Pomocou príkazov CEC máte kedykoľvek úplnú kontrolu nad všetkými monitormi vo vašej reklamno-informačnej sieti.
Ovládač Wireless SmartLoader pre rýchle klonovanie
Poskytuje možnosť kopírovať všetky nastavenia ponuky z jedného displeja do iných displejov. Táto funkcia zaručuje jednotnosť nastavenia medzi jednotlivými zariadeniami a výrazne znižuje čas potrebný na inštaláciu. Funguje plne bezdrôtovo.
Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia
Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.
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