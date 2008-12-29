Tento 46" (117 cm) profesionálny LCD monitor zobrazí presne to, čo chcete vyjadriť. Bez ohľadu na to, či sa používa v sieti, pri dlaždicovom zobrazení na videostene alebo ako samostatný verejný displej, tento model ponúka celú škálu funkcií, ktoré budú vyhovovať aj tým najnáročnejším aplikáciám
Tento produkt spĺňa podmienky na daňovú úľavu na DPH
Ak máte nárok na daňovú úľavu na DPH na zdravotnícke prístroje, môžete ho uplatniť u tohto produktu. Suma DPH sa odpočíta od vyššie uvedenej ceny. Pozrite si úplné podrobné údaje vo svojom nákupnom košíku.
HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli
HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.
LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p
Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z pozerania.
Možná prevádzka v režime zobrazenia na výšku
Tento displej sa dá bezpečne a spoľahlivo upevniť do polohy pre zobrazenie na výšku.
Skryté a uzamykateľné ovládacie tlačidlá
Lokálne ovládacie tlačidlá displeja sú umiestnené takým spôsobom, aby boli menej viditeľné pre okamžitý prístup. Navyše je možné senzor diaľkového ovládania, ako aj lokálne ovládacie tlačidlá, deaktivovať cez RS232, aby sa tak zabránilo nežiadúcemu ovládaniu displeja v prípade, že je umiestnený na verejnom priestranstve.
Monitor sa dá diaľkovo ovládať po sieti
Ovládateľnosť po sieti umožňuje používateľovi ovládať a nastavovať monitory na diaľku cez protokol RS232.
VGA zoslučkovanie umožňuje uzatvorený cyklus pre viacero monitorov
Uzatvorený cyklus viacerých obrazoviek poskytuje možnosť ovládania vizuálneho obsahu z jedného zdroja do viacerých monitorov na rôznych miestach v rámci danej lokality.
Funkcia zlepšenej ochrany proti zvyškovému obrazu
Statické obrazy ponechané na obrazovke počas dlhších časových období môžu na displejoch LCD zanechať „duchov“ alebo tzv. efekt zvyškového obrazu. Aj napriek tomu, že vznik zvyškového obrazu na LCD displejoch nie je trvalý, je dobré mu predchádzať, a to hlavne na miestach, kde sa obsah zobrazuje takmer 24 hodín denne a 7 dní v týždni.
Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia
Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.
Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene
Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Dokáže vytvoriť videostenu z 25 displejov tak, že sa rozdelí až 5 displejov vodorovne a vertikálne.
Technické špecifikácie
Obraz/Displej
Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
116.8
cm
Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
46
palec
Pomer strán
16:9
Odstup pixelov
0,53025 x 0,53025 mm
Optimálne rozlíšenie
1920 x 1080 pri 60 Hz
Jas
450
cd/m²
Farby displeja
16,7 milióna farieb
Pomer kontrastu (typický)
1500:1
Čas odozvy (typický)
6
ms
Uhol zobrazenia (horizontálny)
178
stupeň
Uhol zobrazenia (vertikálny)
178
stupeň
Dokonalejšie zobrazenie
Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
3D hrebeňový filter
Komp. zabr. preklad. pohybu
Obrázok v obrázku
Progresívne riadkovanie
3D zabr. prekl. MA
Horizontálna snímacia frekvencia
31,5 až 91,1 kHz
Vertikálna snímacia frekvencia
58 až 85 Hz
Typ obrazovky
LCD W-UXGA aktívna matica s Full HD
Pripojiteľnosť
PC
Vstup VGA D-Sub 15HD
Výstup VGA D-Sub 15HD
RS232 D-Sub9
Výstup RS232 D-sub9
Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
vstup AV
HDMI x 2
Komponentný (YPbPr) x 1
Zvukový (Ľ/P) pre YPbPr x 1
Kompozitný (CVBS) x 2
S-video x 1
Audio (Ľ/P) x 2 pre CVBS a S-Video
Výstup AV
Kompozitný (CVBS) x1
Zvukový (Ľ/P) x 1
Vylepšenie pripojiteľnosti
Konektor pre externý reproduktor
Vybavenie a vlastnosti
Umiestnenie
Na výšku
Na šírku
Regulačné schválenia
Značka CE
RoHS
FCC Trieda A
UL
OSD jazyky
Angličtina
Francúzština
Nemčina
Taliančina
Španielčina
Poľština
Turečtina
Ruština
Ovládateľný cez sieť
RS232
Upevnenie VESA
400 x 200 mm
Oddeliteľné audio
2 x 7 wattové (voliteľné) reproduktory
Príkon
Napájanie zo siete
90-264 VAC, 50/60 Hz
Spotreba (zapnutý)
165 W (typický)
Spotr. energie v pohotovostnom stave
< 5 W
Podporované rozlíšenie displeja
Počítačové formáty
640 x 480, 60, 75 Hz
720 x 400, 70 Hz
800 x 600, 60 Hz
1024 x 768, 60 Hz
1280 x 720, 60 Hz
1280 x 768, 60 Hz
1360 x 768, 60 Hz
1600 x 1200 pri 60 Hz
1920 x 1080, 50, 60 Hz
Formáty videa
480i, 60 Hz
480p, 60 Hz
576i, 50 Hz
720p, 50, 60 Hz
1 080i, 50, 60 Hz
1080p, 60 Hz
Rozmery
Výška zostavy (so stojanom)
705
mm
Výška zostavy (so stojanom) (palce)
27.8
palec
Šírka prístroja
1122
mm
Hĺbka zostavy (so stojanom)
406
mm
Výška prístroja
663
mm
Hĺbka prístroja
138
mm
Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce)
16.0
palec
Šírka zostavy (palce)
44,2
palec
Výška zostavy (palce)
26.1
palec
Hĺbka zostavy (palce)
5,4
palec
MTBF
50 000 (v prípade CCFL 60 000) hodín
Technické špecifikácie
Prevádzkový rozsah teploty
0 - 40
°C
Rozsah relatívnej vlhkosti
5% - 90%
Tuner/Príjem/Vysielanie
Prehrávanie videa
NTSC
PAL
SECAM
Príslušenstvo
Dodávané príslušenstvo
Prepojovací kábel z HDMI do DVI
VGA kábel
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
Stručná príručka spustenia
Voliteľné príslušenstvo
Stolný stojan BM05211
Reproduktory BAL4631S1
Stropný držiak BM04111 a BM01111
Pevný držiak na stenu BM02111
Flexibilný držiak na stenu BM04111 a BM02212
Rozličné
Rám
kovová antracitová
Záruka
Európa/Severná Amerika: 3 roky
Čo je v škatuli?
Ďalšie položky v škatuli
Prepojovací kábel z HDMI do DVI
VGA kábel
Diaľkové ovládanie
Batérie pre diaľkové ovládanie
Používateľská príručka na disku CD-ROM
Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
Stručná príručka spustenia
Voliteľné príslušenstvo: Stolný stojan BM05211
Voliteľné príslušenstvo: Reproduktory BAL4631S1
Voliteľné príslušenstvo: Stropný držiak BM04111 a BM01111
Voliteľné príslušenstvo: Pevný držiak na stenu BM02111
Voliteľné príslušenstvo: Flexibilný držiak na stenu BM04111 a BM02212
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