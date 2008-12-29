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    LCD monitor

    BDL4631V/00

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    Tento 46" (117 cm) profesionálny LCD monitor zobrazí presne to, čo chcete vyjadriť. Bez ohľadu na to, či sa používa v sieti, pri dlaždicovom zobrazení na videostene alebo ako samostatný verejný displej, tento model ponúka celú škálu funkcií, ktoré budú vyhovovať aj tým najnáročnejším aplikáciám

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    LCD monitor

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    • 46" (117 cm)
    • multimédiá
    • HDTV monitor
    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vstup pre plné digitálne pripojenie s vysok. rozl. v 1 kábli

    HDMI vytvára nekomprimované digitálne prepojenie RGB od zdroja signálu na obrazovku. Bezchybný obraz dosahuje vďaka eliminácii akejkoľvek konverzie do analógového signálu. Vďaka neredukovanému signálu sa získava znížené blikanie a čistejší obraz. HDMI inteligentne komunikuje so zdrojovým zariadením v najvyššom výstupnom rozlíšení. HDMI vstup je spätne plne kompatibilný s DVI zdrojmi vrátane digitálneho zvuku. HDMI používa HDCP ochranu kopírovania.

    LCD displej s Full HD, 1 920 x 1 080p

    Tento displej má rozlíšenie, ktoré sa označuje ako Full HD. Vďaka najmodernejšej technológii LCD obrazoviek má plné vysoké rozlíšenie 1080 progresívnych riadkov, každý s 1920 bodmi. Tým dosahuje tú najvyššiu možnú kvalitu obrazu pre vstupné signály HD s až 1080 riadkami. Vytvára skvelý obraz bez kmitania s progresívnym riadkovaním, ktorý má optimálny jas a nádherné farby. Tento sýty a ostrý obraz vám poskytne dokonalý zážitok z pozerania.

    Možná prevádzka v režime zobrazenia na výšku

    Tento displej sa dá bezpečne a spoľahlivo upevniť do polohy pre zobrazenie na výšku.

    Skryté a uzamykateľné ovládacie tlačidlá

    Lokálne ovládacie tlačidlá displeja sú umiestnené takým spôsobom, aby boli menej viditeľné pre okamžitý prístup. Navyše je možné senzor diaľkového ovládania, ako aj lokálne ovládacie tlačidlá, deaktivovať cez RS232, aby sa tak zabránilo nežiadúcemu ovládaniu displeja v prípade, že je umiestnený na verejnom priestranstve.

    Monitor sa dá diaľkovo ovládať po sieti

    Ovládateľnosť po sieti umožňuje používateľovi ovládať a nastavovať monitory na diaľku cez protokol RS232.

    VGA zoslučkovanie umožňuje uzatvorený cyklus pre viacero monitorov

    Uzatvorený cyklus viacerých obrazoviek poskytuje možnosť ovládania vizuálneho obsahu z jedného zdroja do viacerých monitorov na rôznych miestach v rámci danej lokality.

    Funkcia zlepšenej ochrany proti zvyškovému obrazu

    Statické obrazy ponechané na obrazovke počas dlhších časových období môžu na displejoch LCD zanechať „duchov“ alebo tzv. efekt zvyškového obrazu. Aj napriek tomu, že vznik zvyškového obrazu na LCD displejoch nie je trvalý, je dobré mu predchádzať, a to hlavne na miestach, kde sa obsah zobrazuje takmer 24 hodín denne a 7 dní v týždni.

    Spĺňa normy RoHS na ochranu životného prostredia

    Displeje spoločnosti Philips sú navrhnuté a vyrobené v súlade s prísnymi normami Restriction of Hazardous Substances (RoHS), ktoré obmedzujú používanie olova a ďalších toxických látok, ktoré by mohli poškodiť životné prostredie.

    Pokročilá funkcia zoomu podporuje aplikácie dlaždicového zobrazovania na videostene

    Vstavaná funkcia zoomu umožňuje jednoduchú implementáciu matice videosteny bez potreby drahého externého vybavenia. Dokáže vytvoriť videostenu z 25 displejov tak, že sa rozdelí až 5 displejov vodorovne a vertikálne.

    Technické špecifikácie

    • Obraz/Displej

      Diagonálny rozmer obrazovky (metrický)
      116.8  cm
      Diagonálny rozmer obrazovky (v palcoch)
      46  palec
      Pomer strán
      16:9
      Odstup pixelov
      0,53025 x 0,53025 mm
      Optimálne rozlíšenie
      1920 x 1080 pri 60 Hz
      Jas
      450  cd/m²
      Farby displeja
      16,7 milióna farieb
      Pomer kontrastu (typický)
      1500:1
      Čas odozvy (typický)
      6  ms
      Uhol zobrazenia (horizontálny)
      178  stupeň
      Uhol zobrazenia (vertikálny)
      178  stupeň
      Dokonalejšie zobrazenie
      • Komprimovanie pohybu 3/2 - 2/2
      • 3D hrebeňový filter
      • Komp. zabr. preklad. pohybu
      • Obrázok v obrázku
      • Progresívne riadkovanie
      • 3D zabr. prekl. MA
      Horizontálna snímacia frekvencia
      31,5 až 91,1 kHz
      Vertikálna snímacia frekvencia
      58 až 85 Hz
      Typ obrazovky
      LCD W-UXGA aktívna matica s Full HD

    • Pripojiteľnosť

      PC
      • Vstup VGA D-Sub 15HD
      • Výstup VGA D-Sub 15HD
      • RS232 D-Sub9
      • Výstup RS232 D-sub9
      • Počítačový zvukový vstup 3,5 mm x 1
      vstup AV
      • HDMI x 2
      • Komponentný (YPbPr) x 1
      • Zvukový (Ľ/P) pre YPbPr x 1
      • Kompozitný (CVBS) x 2
      • S-video x 1
      • Audio (Ľ/P) x 2 pre CVBS a S-Video
      Výstup AV
      • Kompozitný (CVBS) x1
      • Zvukový (Ľ/P) x 1
      Vylepšenie pripojiteľnosti
      Konektor pre externý reproduktor

    • Vybavenie a vlastnosti

      Umiestnenie
      • Na výšku
      • Na šírku
      Regulačné schválenia
      • Značka CE
      • RoHS
      • FCC Trieda A
      • UL
      OSD jazyky
      • Angličtina
      • Francúzština
      • Nemčina
      • Taliančina
      • Španielčina
      • Poľština
      • Turečtina
      • Ruština
      Ovládateľný cez sieť
      RS232
      Upevnenie VESA
      400 x 200 mm
      Oddeliteľné audio
      2 x 7 wattové (voliteľné) reproduktory

    • Príkon

      Napájanie zo siete
      90-264 VAC, 50/60 Hz
      Spotreba (zapnutý)
      165 W (typický)
      Spotr. energie v pohotovostnom stave
      < 5 W

    • Podporované rozlíšenie displeja

      Počítačové formáty
      • 640 x 480, 60, 75 Hz
      • 720 x 400, 70 Hz
      • 800 x 600, 60 Hz
      • 1024 x 768, 60 Hz
      • 1280 x 720, 60 Hz
      • 1280 x 768, 60 Hz
      • 1360 x 768, 60 Hz
      • 1600 x 1200 pri 60 Hz
      • 1920 x 1080, 50, 60 Hz
      Formáty videa
      • 480i, 60 Hz
      • 480p, 60 Hz
      • 576i, 50 Hz
      • 720p, 50, 60 Hz
      • 1 080i, 50, 60 Hz
      • 1080p, 60 Hz

    • Rozmery

      Výška zostavy (so stojanom)
      705  mm
      Výška zostavy (so stojanom) (palce)
      27.8  palec
      Šírka prístroja
      1122  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom)
      406  mm
      Výška prístroja
      663  mm
      Hĺbka prístroja
      138  mm
      Hĺbka zostavy (so stojanom) (palce)
      16.0  palec
      Šírka zostavy (palce)
      44,2  palec
      Výška zostavy (palce)
      26.1  palec
      Hĺbka zostavy (palce)
      5,4  palec
      MTBF
      50 000 (v prípade CCFL 60 000) hodín

    • Technické špecifikácie

      Prevádzkový rozsah teploty
      0 - 40  °C
      Rozsah relatívnej vlhkosti
      5% - 90%

    • Tuner/Príjem/Vysielanie

      Prehrávanie videa
      • NTSC
      • PAL
      • SECAM

    • Príslušenstvo

      Dodávané príslušenstvo
      • Prepojovací kábel z HDMI do DVI
      • VGA kábel
      • Diaľkové ovládanie
      • Batérie pre diaľkové ovládanie
      • Používateľská príručka na disku CD-ROM
      • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
      • Stručná príručka spustenia
      Voliteľné príslušenstvo
      • Stolný stojan BM05211
      • Reproduktory BAL4631S1
      • Stropný držiak BM04111 a BM01111
      • Pevný držiak na stenu BM02111
      • Flexibilný držiak na stenu BM04111 a BM02212

    • Rozličné

      Rám
      kovová antracitová
      Záruka
      Európa/Severná Amerika: 3 roky

    Čo je v škatuli?

    Ďalšie položky v škatuli

    • Prepojovací kábel z HDMI do DVI
    • VGA kábel
    • Diaľkové ovládanie
    • Batérie pre diaľkové ovládanie
    • Používateľská príručka na disku CD-ROM
    • Napájací kábel striedavého prúdu (AC)
    • Stručná príručka spustenia
    • Voliteľné príslušenstvo: Stolný stojan BM05211
    • Voliteľné príslušenstvo: Reproduktory BAL4631S1
    • Voliteľné príslušenstvo: Stropný držiak BM04111 a BM01111
    • Voliteľné príslušenstvo: Pevný držiak na stenu BM02111
    • Voliteľné príslušenstvo: Flexibilný držiak na stenu BM04111 a BM02212
    Badge-D2C

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