Špičkové čistenie za pár sekúnd.*

Kefkový nástavec pre deti Sonicare For Kids predstavuje dokonalé riešenie v starostlivosti o detský chrup. Funguje výhradne s elektrickou zubnou kefkou For Kids, s ktorou sa spoločne postarajú o to, aby bolo čistenie zubov pre vaše dieťa nielen bezpečné a príjemnejšie, ale aby zábavnou formou napomáhalo vytváraniu zdravých návykov v starostlivosti o detský chrup. Zobraziť všetky výhody