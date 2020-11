Cestovné puzdro s USB a nabíjací pohár

Vaše exkluzívne cestovné puzdro s rozhraním USB plní tiež úlohu nabíjačky, takže máte batériu vždy nabitú aj počas ciest. Vložte zubnú kefku do puzdra a pripojte ich k notebooku alebo zapojte do sieťovej zásuvky. Súčasťou balenia je aj držiak na kefkový nástavec pre zvýšenú hygienu počas ciest. Pokiaľ ide o nabíjanie doma, náš elegantný pohár so vstavanou nabíjačkou štýlovo zapadne do vašej kúpeľne a zároveň slúži ako pohár na vyplachovanie po čistení. Jednoducho kefku vložte do pohára. Užite si až dva týždne pravidelného používania na jediné nabitie doplna.