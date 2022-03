Nezávislá štúdia Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho v nemeckom Frankfurte preukázala, že použitie prenosných čističiek vzduchu Philips môže pomôcť znížiť hladinu aerosólu v preplnených, nedostatočne vetraných priestoroch.

Profesor v oblasti experimentálneho výskumu atmosféry Joachim Curtius so svojím tímom testoval štyri čističky vzduchu Philips AC2887 v triede s 27 študentmi a ich učiteľmi po dobu jedného týždňa. Čističky Philips majú predfiltre na hrubé prachové častice a prach ako aj filtre Philips NanoProtect HEPA a filtre s aktívnym uhlím. Popri koncentrácii aerosólov vedci merali aj objem jemných prachových častíc a koncentráciu CO 2 a analyzovali hladiny hluku, ktorý z prístroja vychádza.

Výsledok? Pol hodiny po zapnutí čističky vzduchu odstránili zo vzduchu 90 % aerosólov[1].

Na základe zistení z experimentu výskumníci tvrdia, že "čističky vzduchu sú dôležitým doplnkovým opatrením, najmä v prípadoch, kde nie sú nainštalované pevné ventilačné systémy a kde sa nedajú otvoriť okná".

WHO v rámci ventilačných opatrení odporúča, aby sa vzduch v interiéri vyvetral aspoň šesťkrát za hodinu vonkajším vzduchom alebo sa správne filtroval. Ak to nie je možné z dôvodu nedostatočných ventilačných systémov alebo ak je prirodzené vetranie obmedzené z dôvodu chladného počasia alebo silne znečisteného vonkajšieho vzduchu, WHO navrhuje použiť ako ďalšie ochranné opatrenie proti vírusovým aerosólom čističky vzduchu. V publikácii, ktorú zdieľa aj spoločnosť REHVA (združenie výrobcov systémov HVAC), sa tiež uvádza, že správne vetranie interiérov je jedným zo spôsobov, ako znížiť riziká infekcie SARS-CoV-2.

Samotné vetranie a ďalšie podporné opatrenia na čistenie vzduchu však na ochranu pred COVID-19 nestačia. Ak sa však použijú v kombinácii s ďalšími osvedčenými postupmi (ako sú odstupy, časté umývanie rúk a dezinfekcia povrchu), môžu byť súčasťou plánu na ochranu vás a vašej rodiny.

[1] Testovanie mobilných čističiek vzduchu v školskej učebni: Zníženie rizika prenosu SARS-CoV-2 vzduchom Stručná verzia | Úplná verzia