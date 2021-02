V súvislosti s ovzduším riešime väčšinou vzduch vonku. Pritom doma trávime množstvo času a tiež je to miesto, kde môžeme kvalitu vzduchu, ktorý dýchame, ovplyvniť.

Pokiaľ chcete kvalitnejší vzduch vo vašom domove, mali by ste sa primárne sústrediť na optimálnu vlhkosť vzduchu vo vašom byte. Dalo by sa povedať, že ideálna vlhkosť vzduchu vo vašom byte alebo dome, je kľúčom ku zdraviu a ku spokojnému bývaniu.

Relatívna vlhkosť vzduchu je veličina, ktorá udáva vlhkosť vzduchu v percentách. 100% relatívna vlhkosť udáva maximálne vlhký vzduchu presýtený parami a 0 % relatívnej vlhkosti značí suchý vzduch celkom bez vlhkosti.



Relatívnu vlhkosť vzduchu je nutné udržovať v tých správnych hodnotách. Optimálna vlhkosť vzduchu v byte je v zime 45 až 60 % a v lete od 40 do 55 %. Vždy by to malo byť rozmedzie 40 až 60 %. Je veľmi zaujímavé, že v niektorých slovenských domácnostiach je v zime relatívna vlhkosť vzduchu iba okolo 20 %. Takýto suchý vzduch potom spôsobuje množstvo zdravotných problémov či vysoké účty za kúrenie.