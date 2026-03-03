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  • Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity
  • Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity
  • Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity
  • Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity
  • Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity
  • Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s funkciou SmartImage

17S1AB/00

Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity
Vďaka funkciám ako SmartImage, SmartContrast, SmartControl či TrueVision vám tento úsporný podnikový displej 17S1 umožní zvýšiť vašu produktivitu
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Displej naplnený funkciami pre zlepšenie produktivity

  • 17" (43 cm) S-line

  • 1280 x 1024

  • Formát 5:4

Duálny vstup akceptujúci analógový VGA a digitálny DVI signál

Duálny vstup akceptujúci analógový VGA a digitálny DVI signál

Duálny vstup pomocou konektorov pre vstup analógového VGA signálu a digitálneho DVI signálu.

SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Obraz, Zábava, Úsporný režim atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl II

SmartControl II je softvér pre monitory s obrazovkovým grafickým rozhraním s jednoduchou obsluhou, ktoré vás prevedie nastaveniami jemného doladenia rozlíšenia, kalibrácie farieb a inými nastaveniami vrátane jasu, kontrastu, taktu a fázy, polohy, RGB, bieleho bodu a - na modeloch so zabudovanými reproduktormi - nastavením hlasitosti.

Technické špecifikácie

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