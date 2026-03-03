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  • Ergonomický podnikový displej, ktorý zvýši produktivitu
  • Ergonomický podnikový displej, ktorý zvýši produktivitu
  • Ergonomický podnikový displej, ktorý zvýši produktivitu
  • Ergonomický podnikový displej, ktorý zvýši produktivitu

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s podsvietením LED

190BL1CS/00

Ergonomický podnikový displej, ktorý zvýši produktivitu
Vďaka funkciám ako SmartImage či Front Stereo Audio, portu USB a ergonomickej základni vám tento úsporný podnikový displej 190BL1 umožní zvýšiť vašu produktivitu
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Ergonomický podnikový displej, ktorý zvýši produktivitu

  • B Line

  • 19" (48,3 cm)

  • Formát 16:10

LED technológia zaručuje prirodzené farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Nastavenie výšky v rozsahu 70 mm pre ideálnu polohu pri sedení

Kompaktná, ergonomická a jednoduchá základňa, ktorá sa môže nakloniť, otočiť a je výškovo nastaviteľná, takže každý používateľ môže monitor Philips umiestniť tak, aby dosiahol maximálny komfort sledovania a jeho efektívnosť.

Nakláňaním a otáčaním nastavíte ideálny uhol zobrazenia

Funkcia sklonu a otáčania obrazovky je mechanizmus zabudovaný do podstavca, ktorý umožňuje nakláňať monitor dopredu alebo dozadu.

Technické špecifikácie

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