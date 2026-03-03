Tento produkt už nie je dostupný
190BL1CS/00
B Line
19" (48,3 cm)
Formát 16:10
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Kompaktná, ergonomická a jednoduchá základňa, ktorá sa môže nakloniť, otočiť a je výškovo nastaviteľná, takže každý používateľ môže monitor Philips umiestniť tak, aby dosiahol maximálny komfort sledovania a jeho efektívnosť.
Funkcia sklonu a otáčania obrazovky je mechanizmus zabudovaný do podstavca, ktorý umožňuje nakláňať monitor dopredu alebo dozadu.
Hodnotenie