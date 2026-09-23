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190EL1SB/00
LED displej: Obraz s tým najvyšším kontrastom!
Tento ekologický LED displej poskytuje skvelý kontrastný pomer 1 000 000:1. Vďaka dvom vstupom, prirodzeným farbám, funkcii SmartContrast a lesklej povrchovej úprave je model 190EL1 dokonalou voľbou pre všetky vaše potreby
19''w (48,3 cm) širokouhlý E-line
1440 x 900 HD+
Monitor s vysokým rozlíšením (HD) je obrazovka/displej navrhnutý za účelom zobrazovania výnimočnej kvality obrazu s HD; ide o zariadenie plne pripravené na zdroje HD, ako napríklad prijímače digitálnej HDTV. Monitory s označením HD ponúkajú dokonalejšiu kvalitu obrazu ako technológia progresívneho riadkovania a spĺňajú prísne normy stanovené pre HD obrazovky. Slúžia na vizualizáciu špičkového obrazového signálu s HD, ktorý sa prenáša cez univerzálne pripojenie, a to s podporou ako analógového VGA, tak i nekomprimovaného digitálneho DVI. Ich súčasťou je tiež ochrana širokopásmového digitálneho obsahu - HDCP. Zobrazujú signály formátov 720p (t.j. 1280 x 720p pri frekvencii 50 a 60 Hz s progr. riadk.) a 1080i (t.j. 1920 x 1080i pri frekvencii 50 a 60 Hz s prekl. riadk.).
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
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