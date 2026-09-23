Tento produkt už nie je dostupný
190S1CB/00
Ergonomický displej, ktorý zvýši produktivitu
Vďaka funkciám ako SmartImage, SmartContrast, SmartControl či TrueVision vám tento úsporný podnikový displej 190S1 umožní zvýšiť vašu produktivitu
48 cm (19”) w S-line
Formát 16:10
Kompaktná, ergonomická a jednoduchá základňa, ktorá sa môže nakloniť, otočiť a je výškovo nastaviteľná, takže každý používateľ môže monitor Philips umiestniť tak, aby dosiahol maximálny komfort sledovania a jeho efektívnosť.
„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti skrinky a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. U niektorých vybratých modelov sme použili až 65 % použitých recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bolo výrazne znížené, pričom v monitoroch s podsvieteným LED bolo úplne eliminované. Ďalšie informácie nájdete na stránke Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/.
Monitory Philips s certifikátom EPEAT Silver zaručujú ochranu ľudského zdravia a životného prostredia a sú energeticky veľmi účinné s nízkymi emisiami skleníkových plynov, ktoré menia klímu. Program EPEAT pomáha kupujúcim zhodnotiť, porovnať a vybrať si monitory na základe 51 ekologických kritérií, ktoré podporuje agentúra US EPA. Program EPEAT Silver je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Stav registrácie vo vašej krajine zistíte na stránke www.epeat.net.
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