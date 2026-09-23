VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s funkciou SmartImage

190S1CB/00

Ergonomický displej, ktorý zvýši produktivitu

Vďaka funkciám ako SmartImage, SmartContrast, SmartControl či TrueVision vám tento úsporný podnikový displej 190S1 umožní zvýšiť vašu produktivitu

Zobraziť všetky výhody

Ergonomický displej, ktorý zvýši produktivitu

  • 48 cm (19”) w S-line

  • Formát 16:10

Nastavenie výšky v rozsahu 70 mm pre ideálnu polohu pri sedení

Kompaktná, ergonomická a jednoduchá základňa, ktorá sa môže nakloniť, otočiť a je výškovo nastaviteľná, takže každý používateľ môže monitor Philips umiestniť tak, aby dosiahol maximálny komfort sledovania a jeho efektívnosť.

Ekologické materiály spĺňajúce medzinárodné normy

„Spoločnosť Philips sa zaväzuje používať v celom sortimente svojich monitorov ekologické materiály prispievajúce k trvalo udržateľnému rozvoju. Všetky plastové diely tela, kovové časti skrinky a baliaci materiál využívajú 100 % recyklovateľný materiál. U niektorých vybratých modelov sme použili až 65 % použitých recyklovaných plastov. Prísne dodržiavanie noriem RoHS zaisťuje výrazné zníženie alebo eliminovanie použitia toxických látok ako napríklad olovo. Obsah ortuti v monitoroch s podsvietením CCFL bolo výrazne znížené, pričom v monitoroch s podsvieteným LED bolo úplne eliminované. Ďalšie informácie nájdete na stránke Philips na adrese http://www.asimpleswitch.com/global/.

EPEAT Silver zaručuje nízky dopad na životné prostredie

Monitory Philips s certifikátom EPEAT Silver zaručujú ochranu ľudského zdravia a životného prostredia a sú energeticky veľmi účinné s nízkymi emisiami skleníkových plynov, ktoré menia klímu. Program EPEAT pomáha kupujúcim zhodnotiť, porovnať a vybrať si monitory na základe 51 ekologických kritérií, ktoré podporuje agentúra US EPA. Program EPEAT Silver je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Stav registrácie vo vašej krajine zistíte na stránke www.epeat.net.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky