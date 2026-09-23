Tento produkt už nie je dostupný
190S1CS/00
Ergonomický displej, ktorý zvýši produktivitu
Vďaka funkciám ako SmartImage, SmartContrast, SmartControl či TrueVision vám tento úsporný podnikový displej 190S1 umožní zvýšiť vašu produktivitu
48 cm (19”) w S-line
Formát 16:10
Funkcia sklonu a otáčania obrazovky je mechanizmus zabudovaný do podstavca, ktorý umožňuje nakláňať monitor dopredu alebo dozadu.
Monitory Philips s certifikátom EPEAT Silver zaručujú ochranu ľudského zdravia a životného prostredia a sú energeticky veľmi účinné s nízkymi emisiami skleníkových plynov, ktoré menia klímu. Program EPEAT pomáha kupujúcim zhodnotiť, porovnať a vybrať si monitory na základe 51 ekologických kritérií, ktoré podporuje agentúra US EPA. Program EPEAT Silver je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Stav registrácie vo vašej krajine zistíte na stránke www.epeat.net.
Duálny vstup pomocou konektorov pre vstup analógového VGA signálu a digitálneho DVI signálu.
Hodnotenie