VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Primárny obrázok
  • Fotografia produktu spredu
  • Fotografia produktu spredu-zhora-zľava
  • Primárny obrázok

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s funkciou SmartImage

190S1CS/00

Ergonomický displej, ktorý zvýši produktivitu

Vďaka funkciám ako SmartImage, SmartContrast, SmartControl či TrueVision vám tento úsporný podnikový displej 190S1 umožní zvýšiť vašu produktivitu

Zobraziť všetky výhody

Ergonomický displej, ktorý zvýši produktivitu

  • 48 cm (19”) w S-line

  • Formát 16:10

Nakláňaním a otáčaním nastavíte ideálny uhol zobrazenia

Funkcia sklonu a otáčania obrazovky je mechanizmus zabudovaný do podstavca, ktorý umožňuje nakláňať monitor dopredu alebo dozadu.

EPEAT Silver zaručuje nízky dopad na životné prostredie

Monitory Philips s certifikátom EPEAT Silver zaručujú ochranu ľudského zdravia a životného prostredia a sú energeticky veľmi účinné s nízkymi emisiami skleníkových plynov, ktoré menia klímu. Program EPEAT pomáha kupujúcim zhodnotiť, porovnať a vybrať si monitory na základe 51 ekologických kritérií, ktoré podporuje agentúra US EPA. Program EPEAT Silver je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Stav registrácie vo vašej krajine zistíte na stránke www.epeat.net.

Duálny vstup akceptujúci analógový VGA a digitálny DVI signál

Duálny vstup pomocou konektorov pre vstup analógového VGA signálu a digitálneho DVI signálu.

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcel by som dostávať reklamné informácie o výrobkoch, službách, udalostiach a akciách spoločnosti Philips na základe mojich preferencií a správania. Odber môžem kedykoľvek jednoducho zrušiť.

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky