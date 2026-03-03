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  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

190V3AB5/00

Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LCD na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vybavený stereofónnymi reproduktormi. Skutočne vynikajúca voľba!
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so stereofónnym zvukom

Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Zabudované reproduktory pre zvuk bez neporiadku na stole

Pár stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

SmartContrast 10 000 000:1 umožňuje neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast 10 000 000:1 umožňuje neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Technické špecifikácie

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