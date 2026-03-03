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  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

190V3SB5/00

Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LCD na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom.
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Vychutnajte si skvelý obraz v živých farbách

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

SmartContrast 10 000 000:1 umožňuje neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast 10 000 000:1 umožňuje neuveriteľne bohaté detaily čiernej farby

Vždy ste túžili po LCD displeji s tým najvyšším kontrastom a najostrejším obrazom. Pokročilá technológia spracovania obrazu od spoločnosti Philips v spojení s jedinečnou technológiou extrémneho stlmenia a zvýšenia podsvietenia vám poskytnú dokonale ostrý obraz. Funkcia SmartContrast zvýši kontrast a dosiahne tak vynikajúcu úroveň čiernej farby a presné vykreslenie tmavých odtieňov a farieb. Vytvorí jasný a verný obraz s vysokým kontrastom a živými farbami.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Technické špecifikácie

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