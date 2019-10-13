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  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

190V4LSB/00

4.7
| (3) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
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Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.7

z 5

3

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

13/10/2019

България

България

Overený kupujúci

Чудесен е

Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление

21/06/2019

Україна

Україна

Отлично!

Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 236V4LSB LCD monitor with LED backlight

22/09/2013

Polska

Polska

produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady

Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED

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