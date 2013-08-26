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196V3LAB5/00
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Tento atraktívny, štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom, a stereo reproduktory, ktoré zintenzívnia váš multimediálny zážitok – je to skvelá voľba!
V Line
18,5"/47 cm
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
3.0
z 5
1
Recenzia
stan
26/08/2013
Česká republika
dobrý
hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED