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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

196V3LAB5/00

3

| (1) Recenzia

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento atraktívny, štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom, a stereo reproduktory, ktoré zintenzívnia váš multimediálny zážitok – je to skvelá voľba!

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Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 18,5"/47 cm

Malá stopa, ktorá zapadne do každého životného štýlu

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.0

z 5

1

Recenzia

5
4
2
1

26/08/2013

Česká republika

Česká republika

dobrý

hlasitost reproduktorů je velmi slabá pro nedoslíhavé je nedostačující

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

Táto recenzia bola vytvorená pre 196V3LAB5 LCD monitor s podsvícením LED

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