Tento produkt už nie je dostupný
196V3SB27/00
Vychutnajte si fantastický obraz
Tento atraktívny štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom – skvelá voľba!
V Line
18,5"/47 cm
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov
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