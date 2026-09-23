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LCD monitor

196V3SB27/00

Vychutnajte si fantastický obraz

Tento atraktívny štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom – skvelá voľba!

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Vychutnajte si fantastický obraz

  • V Line

  • 18,5"/47 cm

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Program Energy Star pre energetickú účinnosť a nízku spotrebu energie

Energy Star je program na podporu úspory energie sponzorovaný agentúrou US EPA, ktorý aplikovali aj mnohé iné krajiny. Certifikácia programu Energy Star zaručuje, že kupujete výrobok spĺňajúci najnovšie štandardy v oblasti efektívneho využívania energie a ktorý funguje s maximálnou úspornosťou na všetkých úrovniach jeho prevádzky. Nové monitory značky Philips disponujú certifikátom Energy Star 5.0 a spĺňajú alebo dokonca prekračujú technické požiadavky tohto štandardu. Napríklad v režime spánku vyžaduje program Energy Star 5.0 spotrebu menej ako 1 watt, pričom monitory Philips spotrebúvajú menej ako 0,5 wattu. Ďalšie podrobnosti získate na lokalite www.energystar.gov

Technické špecifikácie

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