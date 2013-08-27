Tento produkt už nie je dostupný
196V4LSB2/00
V Line
18,5"/47 cm
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
3.7
z 5
3
Recenzie
rozgardia11
27/08/2013
Česká republika
Vynikajuca kvalita
Kupil som si monitor Philips a som s ním veľmi spokojný,je usporný a má pekné farby.Aj moja dcéra si ho obľúbila a často pozerá rozprávky....
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V4LSB2 LCD monitor s podsvícením LED
Jano753
19/12/2013
Polska
Prosty w obsłudze, ładny wygląd.
W tym przedziale cenowym ów monitor jest najlepszym wyborem.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
DziadekMaciek
16/11/2013
Polska
Łączną ocenę obniża niska jakość podświetlenia ekranu
Wygląd ekranu silnie zależy od kąta obserwacji w pionie. Obraz oglądany nawet nieznacznie z góry jest blady i mało kontrastowy. Ten sam motyw oglądany nieznacznie z dołu mocno ciemnieje i traci szczegóły w partiach ciemnych. Przy zakupie nie sprawdziłem jakości obrazu i kierowałem się atrakcyjną ceną i dotychczasowymi, pozytywnymi doświadczeniami z wyrobami Philips Nie spodziewałem się tego w wyrobie znanej firmy o pewnej renomie. Wady tej nie rekompensuje mały pobór energii ani bardzo wygodne menu. Oceniając wysoko wygląd wyrobu miałem na myśli jego design.
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED
Táto recenzia bola vytvorená pre 196V4LSB2 Monitor LCD z podświetleniem LED