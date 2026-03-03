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  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor, podsvietenie LED

19S4LAS/00

Produktivita pre udržateľný rozvoj
LED displej od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je z 25 % vyrobené z recyklovaných materiálov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
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s energeticky úsporným LED displejom

Produktivita pre udržateľný rozvoj

  • S Line

  • 19" (48,3 cm)

  • 1280 x 1024

LED technológia zaručuje prirodzené farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Technické špecifikácie

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