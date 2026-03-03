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19S4LCS/00
S Line
19" (48,3 cm)
1280 x 1024 (SXGA)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Môžete ho sklopiť, nakloniť a otočiť do rozličných uhlov na zabezpečenie maximálneho pohodlia. Výškovonastaviteľný stojan zaručuje optimálnu úroveň sledovania, čím znižuje fyzickú námahu pri celodennej práci, zatiaľ čo usporiadanie káblov vám pomôže vyhnúť sa zamotaným káblom a udržať pracovné miesto úhľadné a profesionálne.
Monitor Philips možno vďaka dômyselnému podstavcu SmartErgoBase znížiť takmer až na úroveň pracovného stola a dosiahnuť tak pohodlný uhol obrazovky na čítanie. Nízka výška okrajového rámu monitora od stola je dokonalé riešenie, ak pri práci na počítači používate okuliare s bifokálnymi, trifokálnymi alebo progresívnymi sklami. Tiež umožňuje používať monitor osobám rôznej výšky, ktoré si môžu nastaviť uhol a výšku presne podľa svojich potrieb. Výsledkom je menšia únava a námaha svalov.
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