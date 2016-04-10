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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

203V5LSB26/10

2.7

| (3) Recenzie

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Užite si živé LED obrazy na tomto displeji značky Philips. Kompaktný dizajn a upevnenie VESA umožňujú flexibilitu pracovného priestoru. Skvelý výber!

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Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 20 (uhlopriečka 19,5"/49,5 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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2.7

z 5

3

Recenzie

5
2

10/04/2016

România

România

Overený kupujúci

UN MONITOR BUN

Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD

20/09/2014

România

România

Raportat la pret, monitorul este OK

Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.

Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD

Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD

17/03/2017

România

România

produs de calitate indoielnica

Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.

Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD

Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD

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