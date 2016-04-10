Tento produkt už nie je dostupný
203V5LSB26/10
Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Užite si živé LED obrazy na tomto displeji značky Philips. Kompaktný dizajn a upevnenie VESA umožňujú flexibilitu pracovného priestoru. Skvelý výber!
V Line
20 (uhlopriečka 19,5"/49,5 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
2.7
z 5
3
Recenzie
stefrom
10/04/2016
România
Overený kupujúci
UN MONITOR BUN
Un monitor care vine cu un pret mic dar corect , de altfel cred ca este la un nivel foarte bun daca prinzi o promotie , cabluri si un cd care-ti da linkurile , totul ok
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD
Auxboy
20/09/2014
România
Raportat la pret, monitorul este OK
Unghiul foarte mic de vizibilitate, practic doar daca te uiti din fata se vede bine, daca te uiti de sus sau din stanga, dreapta nu se vede mai de loc. :-(( Si inca o chestie, monitorul sta fix pe suport si nu-l poti misca sus, jos.; doar in stanga si dreapta. In rest ce sa zic!!?? Nu am nimic de comentat, oarecum sunt multumit.
Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD
Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD
Emil77
17/03/2017
România
produs de calitate indoielnica
Vreti sa va scriu ce va place voua? Unghi de vizualizare mic, s-a trezit Philips sa faca monitoare cu unghi mic. Cum te misti putin nu se mai vede.
Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD
Táto recenzia bola vytvorená pre 203V5LSB26 Monitor LCD