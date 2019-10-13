Tento produkt už nie je dostupný
V Line
20"/50,8 cm
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
4.7
z 5
3
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Теодорина
13/10/2019
България
Overený kupujúci
Чудесен е
Любимата ми марка за уреди . Нямат грешка . Бих препоръчала на всички :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB LCD монитор със светодиодно фоново осветление
Maykl
21/06/2019
Україна
Отлично!
Очень хороший монитор для обычных нужд , за десять лет ни разу не ломался !...)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 236V4LSB LCD monitor with LED backlight
instal4
22/09/2013
Polska
produkt jest genralnie okay ale ma swoje wady
Produkt posiada wile zalet np cena/jakość jest dobra wygląd jest super Wady brak automatycznego wyłączenia w przypadku braku sygnału niebieski bardzo bijące tło po oczach podczas włączenia brak podświetlanych klawiszów menu
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LSB Monitor LCD z podświetleniem LED