Tento produkt už nie je dostupný
Profesionálny ekologický a ergonomický displej
Ekologický displej Philips Professional 220P2 s certifikátom EPEAT Gold, vypínačom ZeroWatt, 0,1 W režimom elektronického vypnutia, šikovnou ergonomickou základňou, stereo zvukom a 4-portovým rozbočovačom USB zvýši vašu produktivitu
22" (55,9 cm) P-line
WSXGA+
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
V súlade s heslom spoločnosti Philips „Dômyselnosť a jednoduchosť“ vám ponúkame možnosť vykonať zodpovedné rozhodnutie a kedykoľvek úplne VYPNÚŤ váš monitor. Stlačením jediného vypínača, prakticky umiestneného na zadnej strane monitora, sa spotreba energie monitora zníži na nulu. Vo vypnutom režime je monitor úplne odpojený od elektrického napájania a tým ešte viac znižuje vytváranie emisií skleníkových plynov.
Ovládacie prvky SmartTouch sú inteligentné, dotykom ovládané ikony, ktoré nahradzujú vyčnievajúce tlačidlá. Ovládacie prvky SmartTouch, ktoré reagujú aj na ten najľahší dotyk, napríklad zapínajú monitor alebo zjasňujú a zostrujú displej pomocou funkcie SmartImage Lite. Keď sú aktivované, ikony SmartTouch svietia, čím signalizujú, že vaše príkazy sa vykonali.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Antyay
19/11/2024
Polska
Dobre
Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor
Výhody
smartimage
Nevýhody
3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Dátum použitia 2022-11-19
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio
Dátum použitia 2022-11-19