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Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s otočnou základňou, USB, Audio

220P2ES/00

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Profesionálny ekologický a ergonomický displej

Ekologický displej Philips Professional 220P2 s certifikátom EPEAT Gold, vypínačom ZeroWatt, 0,1 W režimom elektronického vypnutia, šikovnou ergonomickou základňou, stereo zvukom a 4-portovým rozbočovačom USB zvýši vašu produktivitu

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Profesionálny ekologický a ergonomický displej

  • 22" (55,9 cm) P-line

  • WSXGA+

Vstavané stereo audio pre multimediálny zážitok

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Vypínač ZeroWatt, 100% úspora energie

V súlade s heslom spoločnosti Philips „Dômyselnosť a jednoduchosť“ vám ponúkame možnosť vykonať zodpovedné rozhodnutie a kedykoľvek úplne VYPNÚŤ váš monitor. Stlačením jediného vypínača, prakticky umiestneného na zadnej strane monitora, sa spotreba energie monitora zníži na nulu. Vo vypnutom režime je monitor úplne odpojený od elektrického napájania a tým ešte viac znižuje vytváranie emisií skleníkových plynov.

Štýlové ovládacie prvky SmartTouch

Ovládacie prvky SmartTouch sú inteligentné, dotykom ovládané ikony, ktoré nahradzujú vyčnievajúce tlačidlá. Ovládacie prvky SmartTouch, ktoré reagujú aj na ten najľahší dotyk, napríklad zapínajú monitor alebo zjasňujú a zostrujú displej pomocou funkcie SmartImage Lite. Keď sú aktivované, ikony SmartTouch svietia, čím signalizujú, že vaše príkazy sa vykonali.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

19/11/2024

Polska

Polska

Dobre

Dobrze sie z niego korzysta, katy widzenia sa dobre, dobry monitor

Výhody

smartimage

Nevýhody

3sek czekasz po podlaczeniu zeby wyswietlal

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Dátum použitia 2022-11-19

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 220P2ES Monitor LCD z podstawą obrotową, USB i wej. audio

Dátum použitia 2022-11-19

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