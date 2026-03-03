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  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor, podsvietenie LED

220P4LPYEB/00

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
LED display PowerSensor od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je zo 65 % vyrobené z použitých recyklovaných plastov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
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s technológiou PowerSensor šetrí elektrinu

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • P Line

  • 22"/55,9 cm

  • 1680 x 1050

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

DisplayPort prenáša zvuk aj obraz pomocou jedného dlhého kábla

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého

Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Vďaka možnosti nastavenia výšky, sklopenia, naklonenia a otočenia základne je tento monitor používateľsky prívetivý, umožňuje maximálne pohodlie pri sledovaní a dokáže zmierniť fyzickú námahu pri celodennej práci. Obsahuje systém na usporiadanie káblov, ktorý obmedzí neporiadok a udržiava pracovné miesto úhľadné a profesionálne.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky