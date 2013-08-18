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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

220V3LSB/00

4

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento atraktívny štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom – skvelá voľba!

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Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 22"/55,9 cm

Ekologický displej bez obsahu ortuti

Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.

Technológia LED pre prirodzene živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Príťažlivý štíhly a lesklý dizajn

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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4.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

5
3
2
1

18/08/2013

Česká republika

Česká republika

S monitorem jsem zatím neměla žádné problémy.

S monitorem jsem neměla dosud žádné problémy.Jen mě zlobil kabel ,který jsem dostala k monitoru.Při zastrčení do monitoru je volný a obrazovka se tím pádem nerozsvítí.Nereklamovala jsem to ,protože bych musela odesílat celý monitor ,bylo by to zbytečně komplikované.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 166V3LSB LED monitor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 166V3LSB LED monitor

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