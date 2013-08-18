Tento produkt už nie je dostupný
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Tento atraktívny štíhly displej je radosť používať. Obsahuje kľúčové funkcie ako SmartContrast, ktoré zabezpečia obraz so sýtym kontrastom – skvelá voľba!
V Line
22"/55,9 cm
Monitory Philips s podsvietením diódami LED neobsahujú ortuť – jednu z najtoxickejších prírodných látok s neblahým vplyvom na ľudí i zvieratá. Tým dokážeme zaručiť ekologické zobrazovanie počas celej doby životnosti – od výroby až po likvidáciu.
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
4.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
zorka
18/08/2013
Česká republika
S monitorem jsem zatím neměla žádné problémy.
S monitorem jsem neměla dosud žádné problémy.Jen mě zlobil kabel ,který jsem dostala k monitoru.Při zastrčení do monitoru je volný a obrazovka se tím pádem nerozsvítí.Nereklamovala jsem to ,protože bych musela odesílat celý monitor ,bylo by to zbytečně komplikované.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 166V3LSB LED monitor
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 166V3LSB LED monitor