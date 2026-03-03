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221S3UCS/00
S Line
21,5" (54,6 cm)
USB monitor
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
USB monitor od spoločnosti Philips dokáže zobrazovať obsah a získavať energiu na napájanie priamo z portov USB vášho prenosného počítača pomocou jediného kábla USB. Nie sú potrebné žiadne ďalšie napájacie káble ani videokáble a vďaka mimoriadne nízkej spotrebe energie možno monitor pripojiť k prenosnému počítaču jednoducho pomocou jedného kábla.
USB monitor používa špeciálne podsvietenie LED s nízkou spotrebou energie, vďaka čomu môže jednoducho získavať energiu na napájanie z portov USB prenosného počítača. Jeho spotreba je približne 9 W, čo predstavuje len 50 % spotreby štandardného monitora rovnakej veľkosti.
Hodnotenie
V zriedkavých prípadoch nemusí byť napájanie z dvoch portov USB prenosného počítača dostatočné na prevádzku monitora. V takomto prípade je potrebné zakúpiť voliteľný adaptér DC.