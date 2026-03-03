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  • Jednoduchosť monitora s pripojením USB
  • Jednoduchosť monitora s pripojením USB
  • Jednoduchosť monitora s pripojením USB
  • Jednoduchosť monitora s pripojením USB

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor, podsvietenie LED

221S3UCS/00

Jednoduchosť monitora s pripojením USB
Osloboďte sa vďaka novému monitoru USB od spoločnosti Philips. Na prenos digitálneho videa aj napájania do vášho monitora stačia porty USB 2.0 na prenosnom počítači a jediný kábel!
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Jediný kábel USB slúži na napájanie aj prenos videa

Jednoduchosť monitora s pripojením USB

  • S Line

  • 21,5" (54,6 cm)

  • USB monitor

Okamžité zapnutie vďaka technológii diód LED

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Jediný konektor USB 2.0 na prenosnom počítači na napájanie aj prenos videa

USB monitor od spoločnosti Philips dokáže zobrazovať obsah a získavať energiu na napájanie priamo z portov USB vášho prenosného počítača pomocou jediného kábla USB. Nie sú potrebné žiadne ďalšie napájacie káble ani videokáble a vďaka mimoriadne nízkej spotrebe energie možno monitor pripojiť k prenosnému počítaču jednoducho pomocou jedného kábla.

Mimoriadne nízka spotreba energie

USB monitor používa špeciálne podsvietenie LED s nízkou spotrebou energie, vďaka čomu môže jednoducho získavať energiu na napájanie z portov USB prenosného počítača. Jeho spotreba je približne 9 W, čo predstavuje len 50 % spotreby štandardného monitora rovnakej veľkosti.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. V zriedkavých prípadoch nemusí byť napájanie z dvoch portov USB prenosného počítača dostatočné na prevádzku monitora. V takomto prípade je potrebné zakúpiť voliteľný adaptér DC.