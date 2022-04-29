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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

221S8LDAB/00

5

| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

Spoľahlivý a užitočný

Monitor S Line zabezpečuje efektivitu podniku. Funkcie ako technológia Bez kmitania a režim LowBlue zabezpečia, aby sa vaše oči pri práci neunavili a zlepšujú vašu produktivitu.

Zobraziť všetky výhody

na zlepšenie efektivity podniku

Spoľahlivý a užitočný

  • S Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Vstavané stereo reproduktory na prehrávanie multimédií

Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.

Predvoľby SmartImage pre jednoduchú optimalizáciu nastavení obrazu

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Technológia Bez kmitania znižuje únavu očí

Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
Zákaznícke recenzie vo forme hodnotenia produktu a hviezdičiek sú užitočné pre všetkých zákazníkov. Pomáhajú vám dozvedieť sa o produkte viac a uľahčujú rozhodovanie pri nákupe. Recenziu môže pridať každý zákazník, ktorý si produkt kúpil online alebo v predajni

5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

29/04/2022

Polska

Polska

Overený kupujúci

Jakość monitora

Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania

Výhody

Cena odpowiednią do jakości

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD

Dátum použitia 2021-03-29

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD

Dátum použitia 2021-03-29

18/10/2020

România

România

Excelent

Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.

Výhody

Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida

Nevýhody

Nu am gasit

Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD

Dátum použitia 2020-09-18

Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD

Dátum použitia 2020-09-18

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  2. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.

  3. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.