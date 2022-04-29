Tento produkt už nie je dostupný
221S8LDAB/00
Spoľahlivý a užitočný
Monitor S Line zabezpečuje efektivitu podniku. Funkcie ako technológia Bez kmitania a režim LowBlue zabezpečia, aby sa vaše oči pri práci neunavili a zlepšujú vašu produktivitu.
S Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Pár vysokokvalitných stereo reproduktorov zabudovaných do zobrazovacieho zariadenia. Môžu byť viditeľné pri ich nasmerovaní dopredu, alebo skryté po ich nasmerovaní nadol, nahor, dozadu atď. v závislosti od modelu a tvaru.
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
Kvôli spôsobu ovládania jasu na obrazovkách s podsvietením LED si niektorí používatelia všimnú, že obrazovka bliká, čo spôsobuje únavu očí. Technológia Bez kmitania spoločnosti Philips prináša nové riešenie na reguláciu jasu a zníženie blikania na pohodlnejšie sledovanie.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
John Spider
29/04/2022
Polska
Súčasť akcie
Overený kupujúci
Jakość monitora
Wszystko wyraźnie widać możliwość dowolnego ustawiania parametrów wyświetlania
Výhody
Cena odpowiednią do jakości
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD
Dátum použitia 2021-03-29
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD
Dátum použitia 2021-03-29
Avaon73
18/10/2020
România
Excelent
Ma numar printre cei ce nu suporta tehnologia ISP prin urmare am ales acest monitor TN, folosind timp de 8 ani tot un Philips, TN 226VL. Nu m-am inselat deloc. Monitorul este extraordinar, poti sta (daca vrei) non stop in fata lui, fara sa-ti oboseasca ochii. Pe setarile "Video" sau "Game" culorile redate sunt absolut reale. Datorita timpului de raspuns 1 de 1ms nu exista efectul de ghost (se poate verifica si la scrollare dar si la testele de pe net "monitor test"). Culorile nu se deformeaza modificand unghiul de vizualizare. Pozele sunt desosebit de clare (sharp) si naturale. Pretul produsului ...imbatabil. Deasemenea monitorul suporta cu usurinta OC la 75Hz pe rezolutia de fulld hd (nerecomandabil de catre producator). Sunt foarte multumit de achizitie.
Výhody
Odihnitor pentru ochi, culori naturale, vii, constructie solida
Nevýhody
Nu am gasit
Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD
Dátum použitia 2020-09-18
Táto recenzia bola vytvorená pre 221S8LDAB Monitor LCD
Dátum použitia 2020-09-18
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.
Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.