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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

223V5LHSB2/00

3.7

| (3) Recenzie

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!

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Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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3.7

z 5

3

Recenzie

4
3
2

03/07/2020

Česká republika

Česká republika

Overený kupujúci

Monitor Philips

Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený

Výhody

cena a jednoduché ovládání

Nevýhody

neznám

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Dátum použitia 2019-06-03

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Dátum použitia 2019-06-03

20/03/2018

Česká republika

Česká republika

S monitorem jsem spokojen

Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

01/05/2021

Česká republika

Česká republika

Nekupovat

Na monitoru zacal po 2.5 letech objevovat cerny ramecek a nekdy zhasla i cela obrazovka. Nemeli jsme potrebu pri zakoupeni vyrobku Philips kupovat prodlouzenou zaruku a kdyz nam rekli, ze oprava se nevyplati, tak muzeme monitor pouze vyhodit.

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Dátum použitia 2019-04-30

Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite

Dátum použitia 2019-04-30

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