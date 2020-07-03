Tento produkt už nie je dostupný
223V5LHSB2/00
Skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto displeji Philips. Vďaka pripojeniu HDMI a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
V Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
3.7
z 5
3
Recenzie
micedr
03/07/2020
Česká republika
Overený kupujúci
Monitor Philips
Výrobek je pro mno velice výhodný jak cenou, tak fumkčně, jsem s ním spokojený
Výhody
cena a jednoduché ovládání
Nevýhody
neznám
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Dátum použitia 2019-06-03
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Dátum použitia 2019-06-03
Rocker
20/03/2018
Česká republika
S monitorem jsem spokojen
Funguje bez problému mám ho už 4 roky. Nejlepší monitor jaký jsem kdy měl.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
krsale
01/05/2021
Česká republika
Nekupovat
Na monitoru zacal po 2.5 letech objevovat cerny ramecek a nekdy zhasla i cela obrazovka. Nemeli jsme potrebu pri zakoupeni vyrobku Philips kupovat prodlouzenou zaruku a kdyz nam rekli, ze oprava se nevyplati, tak muzeme monitor pouze vyhodit.
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Dátum použitia 2019-04-30
Táto recenzia bola vytvorená pre 223V5LHSB2 LCD monitor s funkcí SmartControl Lite
Dátum použitia 2019-04-30