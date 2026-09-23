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LCD monitor s funkciou SmartControl Lite

223V5QSB6/00

Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto displeji Philips. Vďaka funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!

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Skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 21,5" (54,6 cm)

Displej AH-IPS poskytuje skvelý obraz so širokými pozorovacími uhlami

Displeje AH-IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje AH-IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Upevnenie VESA pre väčšiu flexibilitu

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast pre bohaté detaily čiernej farby

SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.

Technické špecifikácie

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