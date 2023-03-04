Tento produkt už nie je dostupný
226E9QHAB/00
Živé a ostré detaily, návrh až za hranice
Tento štýlový monitor Brilliance poskytuje najlepšie pozeranie až za hranice. Širokouhlý displej vám umožňuje užívať si rovnako ostrú a živú kvalitu obrazu z akéhokoľvek predného uhla pozerania. Technológia Flicker-free znižuje únavu očí počas dlhého používania.
E Line
22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Hráči sa pri hraní zvykli stretávať so sekaním a zamŕzaním obrazu. S novým monitorom od spoločnosti Philips sú tieto problémy minulosťou. Technológia AMD FreeSync™, plynulé rýchle obnovovanie obrazu a mimoriadne rýchly čas odozvy – to všetko je zárukou plynulého výkonu bez akýchkoľvek artefaktov pri prakticky akejkoľvek rýchlosti zobrazovania snímok.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Fater110
04/03/2023
Magyarország
Súčasť akcie
Szuper monitor
Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.
Výhody
Ár értek arány.
Nevýhody
Nincs
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226E9QHAB LCD monitor
Dátum použitia 2023-02-04
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226E9QHAB LCD monitor
Dátum použitia 2023-02-04
Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.
Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse
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Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.