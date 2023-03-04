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Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor

226E9QHAB/00

5

| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt

Živé a ostré detaily, návrh až za hranice

Tento štýlový monitor Brilliance poskytuje najlepšie pozeranie až za hranice. Širokouhlý displej vám umožňuje užívať si rovnako ostrú a živú kvalitu obrazu z akéhokoľvek predného uhla pozerania. Technológia Flicker-free znižuje únavu očí počas dlhého používania.

Zobraziť všetky výhody

Živé a ostré detaily, návrh až za hranice

  • E Line

  • 22 (uhlopriečka 21,5"/54,6 cm)

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Hladký priebeh hier s technológiou AMD FreeSync™ bez akejkoľvek námahy

Hráči sa pri hraní zvykli stretávať so sekaním a zamŕzaním obrazu. S novým monitorom od spoločnosti Philips sú tieto problémy minulosťou. Technológia AMD FreeSync™, plynulé rýchle obnovovanie obrazu a mimoriadne rýchly čas odozvy – to všetko je zárukou plynulého výkonu bez akýchkoľvek artefaktov pri prakticky akejkoľvek rýchlosti zobrazovania snímok.

Displej Full HD 16 : 9 pre ostré detaily obrazu

Na kvalite obrazu záleží. Bežné displeje prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Tento displej je vybavený zdokonaleným rozlíšením Full HD 1920 x 1080, vďaka ktorému sa môžete tešiť na ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.

Obrazovka s úzkym rámom pre bezchybný vzhľad

Nové obrazovky Philips majú výnimočne úzky rám, ktorý spôsobuje len minimálne rušenie a poskytuje maximálnu pozorovaciu plochu. Tento dizajn je veľmi vhodný na používanie viacerých displejov alebo spojených displejov pri hraní, grafickom dizajne a profesionálnych aplikáciách. S výnimočne úzkym rámom budete mať pocit, že používate jeden veľký displej.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

04/03/2023

Magyarország

Magyarország

Szuper monitor

Minden elképzelésemet felülmulta. Kíváló a képe és a hangja is.

Výhody

Ár értek arány.

Nevýhody

Nincs

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226E9QHAB LCD monitor

Dátum použitia 2023-02-04

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226E9QHAB LCD monitor

Dátum použitia 2023-02-04

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  1. Značka/obchodná známka „IPS“ a príslušné patenty týkajúce sa technológií patria ich príslušným vlastníkom.

  2. Maximálne rozlíšenie poskytuje len vstup HDMI.

  3. Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse

  4. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Všetky práva vyhradené. AMD, logo šípky AMD, AMD FreeSync™ a z toho odvodené kombinácie sú ochrannými známkami spoločnosti Advanced Micro Devices, Inc. Ostatné názvy použité v tejto publikácii slúžia iba na identifikačné účely a môžu byť ochrannými známkami patriacimi príslušným spoločnostiam.

  5. Monitor sa od ilustrácií môže odlišovať.