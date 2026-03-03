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227E4LHAB/00
E Line
21,5" (54,6 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartImage Lite je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah, ktorý sa zobrazuje na vašej obrazovke. Na základe vami vybraného scenára technológia SmartImage Lite dynamicky zdokonalí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon – a to všetko v reálnom čase pomocou stlačenia jedného tlačidla.
Zariadenie pripravené na HDMI obsahuje všetok požadovaný hardvér, aby prijímalo vstup multimediálneho rozhrania s vysokým rozlíšením (HDMI) a vysokokvalitné signály digitálneho videa a zvuku, ktoré sa spolu vysielajú cez jeden kábel z PC alebo akéhokoľvek počtu AV zdrojov (vrátane koncových prijímačov, DVD prehrávačov, prijímačov A/V a videokamier).
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