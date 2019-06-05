Tento produkt už nie je dostupný
E Line
21,5" (54,6 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké pozorovacie uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla. Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
SmartImage Lite je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah, ktorý sa zobrazuje na vašej obrazovke. Na základe vami vybraného scenára technológia SmartImage Lite dynamicky zdokonalí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon – a to všetko v reálnom čase pomocou stlačenia jedného tlačidla.
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5.0
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Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
ceco7
05/06/2019
България
Отличен монитор
Добра матрица и контраст, отличен цвят. Бърза матрица и с отличен ъгъл на виждане.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 227E4QSD IPS LCD монитор, светодиодна подсветка