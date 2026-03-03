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Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceIPS LCD monitor, podsvietenie LED

229C4QSB/00

Úžasne nádherný
Nový monitor Philips Blade 2 so štýlovým a výnimočne tenkým dizajnom a displejom IPS so širokými pozorovacími uhlami je predurčený na skvelý výkon
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Mimoriadne tenký displej IPS s vysokým výkonom

Úžasne nádherný

  • Blade 2

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Obraz, Zábava, Úsporný režim atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Štýlový a mimoriadne tenký dizajn pre moderný vzhľad

Nový rad monitorov Philips využíva najnovšiu generáciu mimoriadne tenkých panelov LED, a tým umožňuje dosahovať oveľa tenší dizajn v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Tenký dizajn prináša nielen esteticky atraktívny vzhľad monitorov, ale zároveň šetrí miesto na stole!

Technické špecifikácie

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