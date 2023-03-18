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  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor, podsvietenie LED

231P4QPYEB/00

3.8
| (4) Recenzie
Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
Displej LED PowerSensor IPS od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je zo 65 % vyrobené z použitých recyklovaných plastov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
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s technológiou PowerSensor šetrí elektrinu

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • IPS displej s rozlíšením Full HD

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

DisplayPort prenáša zvuk aj obraz pomocou jedného dlhého kábla

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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3.8

z 5

4

Recenzie

3
2

18/03/2023

Polska

Polska

Overený kupujúci

Doskonały obraz i żywe kolory

Wygoda podczas pracy dzięki możliwości regulacji wysokości, kąta obrotu oraz pochylenia monitora. Mniejsze koszty zużycia energii, choć czujnik obecności użytkownika włącza się za szybko i utrudnia np. oglądanie filmu z większej odległości.

Výhody

Komfort pracy

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYEB Monitor LCD, podświetlenie LED

17/10/2016

România

România

Overený kupujúci

Produse de calitate superioara!

Buna ziua, Am cumpărat trei tv. cu led dintre care cel cu diagonala de 32 inch din seria 5000 stiu sigur ca este full led, deoarece are o imagine mult apropiată de 4 K ,un monitor IPS 24 inch si un Blender. Sunt f. mulțumit de aparatura electrocasnica Philips. Sper ca pe viitor să rămână același brend cu pretenții superioare si sa nu ne dezamăgească. Nota mea, din suflet este 10/10.Va mulțumesc în numele tuturor care au achiziționat cel puțin un ap.Philips.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 240P4QPYEB Monitor LCD cu PowerSensor

12/02/2018

Magyarország

Magyarország

klassz

kissé nehézkes a gombok használata. nem is látszanak hogy hol vannak. kár hogy hdmi csatlakozó nincs rajta a dőlészszög és magasság beállítása jó! a fényerőt nem tudom hol kell állítani a szem számára kellemes, selymes képe van nem értem miért kell olyan masszív tápkábel hozzá.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYEB LCD monitor, LED háttérvilágítás

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