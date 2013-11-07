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  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor, podsvietenie LED

231P4QPYES/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
Displej LED PowerSensor IPS od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je zo 65 % vyrobené z použitých recyklovaných plastov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
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s technológiou PowerSensor šetrí elektrinu

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • IPS displej s rozlíšením Full HD

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

DisplayPort prenáša zvuk aj obraz pomocou jedného dlhého kábla

Rozhranie DisplayPort slúži na prepojenie počítača a monitora v digitálnej kvalite bez akejkoľvek konverzie. Má lepšie vlastnosti ako štandardný kábel DVI, podporuje káble s dĺžkou až 15 m a prenos údajov s rýchlosťou 10,8 Gb/s. Vďaka tomuto vysokému výkonu a nulovému oneskoreniu dosiahnete najrýchlejšie zobrazovanie a obnovovacie frekvencie – to všetko robí z rozhrania DisplayPort tú najlepšiu voľbu nielen na použitie v kancelárii alebo doma, ale aj na náročné hry a filmy, úpravu videí a mnoho ďalších činností. Súčasne zaručí vzájomnú kompatibilitu zariadení prostredníctvom rôznych adaptérov.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

07/11/2013

Polska

Polska

Same zalety

Bardzo dobry monitor polecam z całego serca. Używam go ponad rok .

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

01/09/2012

Polska

Polska

Bardzo dobry.

Bardzo dobry monitor do fotografi za małe pieniądze polecam.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYES Monitor LCD, podświetlenie LED

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