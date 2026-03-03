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  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceIPS LCD monitor, podsvietenie LED

231P4QPYKEB/00

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
Vďaka LED displeju IPS s webovou kamerou môžete jednoducho komunikovať a spolupracovať, čím šetríte čas aj peniaze.
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s webovou kamerou šetrí čas aj peniaze

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Webová kamera na komunikáciu a spoluprácu

Pomocou vstavanej webovej kamery a mikrofónu môžete vidieť svojich kolegov a klientov a komunikovať s nimi. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje komunikovať a zdieľať informácie, čím ušetríte drahocenný čas a náklady na cestovanie.

Technické špecifikácie

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  • Tipy a triky