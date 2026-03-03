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231P4QPYKEB/00
P Line
23" (58,4 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Pomocou vstavanej webovej kamery a mikrofónu môžete vidieť svojich kolegov a klientov a komunikovať s nimi. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje komunikovať a zdieľať informácie, čím ušetríte drahocenný čas a náklady na cestovanie.
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