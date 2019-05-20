Tento produkt už nie je dostupný
231P4QPYKES/00
P Line
23" (58,4 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora
Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.
Pomocou vstavanej webovej kamery a mikrofónu môžete vidieť svojich kolegov a klientov a komunikovať s nimi. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje komunikovať a zdieľať informácie, čím ušetríte drahocenný čas a náklady na cestovanie.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Výhody
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Nevýhody
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка