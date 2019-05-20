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  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceIPS LCD monitor, podsvietenie LED

231P4QPYKES/00

5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
Vďaka LED displeju IPS s webovou kamerou môžete jednoducho komunikovať a spolupracovať, čím šetríte čas aj peniaze.
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s webovou kamerou šetrí čas aj peniaze

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • P Line

  • 23" (58,4 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Širokouhlá technológia IPS LED prináša presnosť obrazu a farieb

Displeje IPS využívajú pokročilú technológiu, ktorá poskytuje výnimočne široké zorné uhly 178/178 stupňov, takže displej je možné sledovať z prakticky ľubovoľného uhla – dokonca aj v režime otočenia o 90 stupňov! Na rozdiel od štandardných panelov TN prinášajú displeje IPS mimoriadne svieži obraz so živými farbami, takže sú ideálne nielen na fotografie, filmy a prehľadávanie webu, ale aj na profesionálne aplikácie, ktoré po celú dobu vyžadujú presnosť farieb a konzistentný jas.

Webová kamera na komunikáciu a spoluprácu

Pomocou vstavanej webovej kamery a mikrofónu môžete vidieť svojich kolegov a klientov a komunikovať s nimi. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje komunikovať a zdieľať informácie, čím ušetríte drahocenný čas a náklady na cestovanie.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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5.0

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

20/05/2019

Slovensko

Slovensko

Odporúčam tento monitor

Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED

18/06/2020

България

България

Добър контраст, реалистични цветове, много функции

Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.

Výhody

Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана

Nevýhody

Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка

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  • 10% zľava
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  • Tipy a triky