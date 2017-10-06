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  • Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke
  • Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke
  • Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke
  • Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke

Tento produkt už nie je dostupný

3D LCD monitor, podsvietenie LED

236G3DHSB/00

4.5
| (2) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt
Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke
Užite si zábavu pri hrách v 3D na LED monitore Philips 236G. Vďaka veľkej obrazovke, 3D okuliarom s technológiou odstránenia blikania a viacerým vstupom HDMI bude mať hranie hier skutočne šťavu!
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Hrajte hry v 3D na veľkej obrazovke

  • G Line

  • 23" (58,4 cm)

  • 3D, okuliare FPR

Technológia Easy 3D pre zážitok z hrania bez blikania

Easy 3D vám vďaka stabilnému výkonu bez blikania s minimálnym zdvojením obrazu umožní dlho a pohodlne sledovať obsah v 3D. Kompatibilné 3D okuliare sú ľahké a nevyžadujú batérie. Vychutnajte si už dnes obsah 3D v pohodlí svojej domácnosti!

3D okuliare s technológiou odstránenia blikania pre pohodlné sledovanie

Užite si kopec zábavy s týmito ľahkými polarizovanými 3D okuliarmi, ktoré sa jednoducho používajú. Tieto 3D okuliare s technológiou odstránenia blikania možno jednoducho nahradiť a opraviť a vďaka ich nízkej cene si konečne môže každý člen rodiny kúpiť svoje vlastné okuliare. Keďže tieto okuliare nepoužívajú žiadne batérie ani káble, môžete si zábavu užiť úplne neobmedzene.

Premeňte 2D na 3D stlačením špeciálneho tlačidla

Premeňte svoju zbierku z 2D na 3D stlačením jediného tlačidla! Táto funkcia je jednoducho prístupná pomocou rýchleho tlačidla na ráme, takže si celú svoju zbierku hier, filmov a videí v 2D môžete vychutnať tak, ako ju ešte nepoznáte – v zobrazení 3D.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.5

z 5

2

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

3
2
1

06/10/2017

България

България

Изключително съм доволен от качеството!

Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка

30/03/2016

Česká republika

Česká republika

Zajímavý velký matný monitor

Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Ak sa počas sledovania objavia ťažkosti, napr. závraty, bolesti hlavy alebo dezorientácia, neodporúčame sledovať obraz v 3D príliš dlho.

  2. Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom vo veku do 6 rokov.

  3. Pozorne si prečítajte návod na použitie, kde sa dozviete viac o režime 3D a zdraví

  4. Ďalšie podrobné informácie o karte VGA a iných požiadavkách na sledovanie obsahu v 3D nájdete na adrese www.philips.com/support.