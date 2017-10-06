Tento produkt už nie je dostupný
236G3DHSB/00
G Line
23" (58,4 cm)
3D, okuliare FPR
Easy 3D vám vďaka stabilnému výkonu bez blikania s minimálnym zdvojením obrazu umožní dlho a pohodlne sledovať obsah v 3D. Kompatibilné 3D okuliare sú ľahké a nevyžadujú batérie. Vychutnajte si už dnes obsah 3D v pohodlí svojej domácnosti!
Užite si kopec zábavy s týmito ľahkými polarizovanými 3D okuliarmi, ktoré sa jednoducho používajú. Tieto 3D okuliare s technológiou odstránenia blikania možno jednoducho nahradiť a opraviť a vďaka ich nízkej cene si konečne môže každý člen rodiny kúpiť svoje vlastné okuliare. Keďže tieto okuliare nepoužívajú žiadne batérie ani káble, môžete si zábavu užiť úplne neobmedzene.
Premeňte svoju zbierku z 2D na 3D stlačením jediného tlačidla! Táto funkcia je jednoducho prístupná pomocou rýchleho tlačidla na ráme, takže si celú svoju zbierku hier, filmov a videí v 2D môžete vychutnať tak, ako ju ešte nepoznáte – v zobrazení 3D.
4.5
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Янев
06/10/2017
България
Изключително съм доволен от качеството!
Дизайна ми допадна наистина много, изчистен и стилен. Характеристиките са уникални: 3Д функцията е впечатляваща и прави презадоволително преобразуване от 2Д образ в 3Д (незаменимо, ако искаш да изгледаш стар качествен филм но в 3Д).За игрите в 3Д, а и не само, няма нужда да казвам, че стават като реални, цветовете са истински и много наситени. Много съм удовлетворен от качеството на монитора, препоръчвам го с две ръце ! :)
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 236G3DHSB 3D LCD монитор със светодиодна подсветка
ToMato252
30/03/2016
Česká republika
Zajímavý velký matný monitor
Do monitoru, protože má matnou obrazovku tak se dobře kouká i přes světlo. 3D jsem nikdy nepoužil, protože je to velmi složité.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 273G3DHSB 3D LCD monitor, LED backlight
Ak sa počas sledovania objavia ťažkosti, napr. závraty, bolesti hlavy alebo dezorientácia, neodporúčame sledovať obraz v 3D príliš dlho.
Rodičia by mali pri sledovaní obrazu v 3D dohliadať na svoje deti a uistiť sa, že u nich nedôjde k vyššie uvedeným ťažkostiam. Sledovanie obrazu v 3D sa neodporúča deťom vo veku do 6 rokov.
Pozorne si prečítajte návod na použitie, kde sa dozviete viac o režime 3D a zdraví
Ďalšie podrobné informácie o karte VGA a iných požiadavkách na sledovanie obsahu v 3D nájdete na adrese www.philips.com/support.