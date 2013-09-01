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  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

236V4LAB/00

4.4
| (5) Recenzie
Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka stereofonickým reproduktorom a funkcii SmartControl lite je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
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so stereo reproduktormi

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Výkonný zvuk vďaka 2 reproduktorom s výkonom 2 W RMS

Teraz si môžete vychutnať všetky svoje multimediálne a sociálne aplikácie v stereo zvuku. Tieto zabudované reproduktory majú nielen skvelý zvuk, ale zároveň vám pomôžu vyhnúť sa neporiadku zo spleti káblov a ušetriť drahocenné miesto na stole.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.4

z 5

5

Recenzie

4
3
1

01/09/2013

Česká republika

Česká republika

velmi dobrý

Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED

19/09/2015

Polska

Polska

Overený kupujúci

Mój wybór był trafiony

Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED

22/04/2020

România

România

Overený kupujúci

Un monitor foarte bun

Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri

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  • 10% zľava
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