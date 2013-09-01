Tento produkt už nie je dostupný
236V4LAB/00
V Line
23" (58,4 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Teraz si môžete vychutnať všetky svoje multimediálne a sociálne aplikácie v stereo zvuku. Tieto zabudované reproduktory majú nielen skvelý zvuk, ale zároveň vám pomôžu vyhnúť sa neporiadku zo spleti káblov a ušetriť drahocenné miesto na stole.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
4.4
z 5
5
Recenzie
bohousxo
01/09/2013
Česká republika
velmi dobrý
Jsem s výrobkem spokojen, ale ještě nevím jak dlouho vydrží spínač elektr. proudu. Můj poslední monitor od firmy LG vydržel bohužel do pozáruční doby a potom "odešel" vypínač, jehož oprava přijde na cca 800.-Kč, což je dost, zvláště pak pro seniora. Jsem zvědav jak dlouho vydrží u vašeho produktu. Vypínám a zapínám jen jednou denně
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB LCD monitor s podsvícením LED
Józef
19/09/2015
Polska
Overený kupujúci
Mój wybór był trafiony
Polecam produkty marki Philips, są niezawodne jak moja żona, zawsze jest doskonała.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 226V4LAB Monitor LCD z podświetleniem LED
CosminaM
22/04/2020
România
Overený kupujúci
Un monitor foarte bun
Il am de peste 5 ani si functioneaza perfect. Calitatea imaginii este buna, el este destul de subtire si nu ocupa mult spatiu. Sunt foarte multumita.
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri
Táto recenzia bola vytvorená pre 200V4LAB Monitor LCD cu iluminare de fundal cu LED-uri