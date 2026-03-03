Tento produkt už nie je dostupný
236V4LHAB/00
V Line
23" (58,4 cm)
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
Teraz si môžete vychutnať všetky svoje multimediálne a sociálne aplikácie v stereo zvuku. Tieto zabudované reproduktory majú nielen skvelý zvuk, ale zároveň vám pomôžu vyhnúť sa neporiadku zo spleti káblov a ušetriť drahocenné miesto na stole.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
Hodnotenie