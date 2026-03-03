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  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
  • Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

Tento produkt už nie je dostupný

LCD monitor s podsvietením LED

236V4LHAB/00

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách
Vychutnajte si živý obraz technológie LED na tomto atraktívnom displeji s lesklým dizajnom. Vďaka rozhraniu HDMI a stereofonickým reproduktorom je tento displej naozaj vynikajúcou voľbou!
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so stereo reproduktormi

Vychutnajte si skvelý obraz technológie LED v živých farbách

  • V Line

  • 23" (58,4 cm)

Technológia LED pre živé farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Výkonný zvuk vďaka 2 reproduktorom s výkonom 2 W RMS

Teraz si môžete vychutnať všetky svoje multimediálne a sociálne aplikácie v stereo zvuku. Tieto zabudované reproduktory majú nielen skvelý zvuk, ale zároveň vám pomôžu vyhnúť sa neporiadku zo spleti káblov a ušetriť drahocenné miesto na stole.

Bezproblémové ladenie zobrazovacieho výkonu s funkciou SmartControl Lite

SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.

Technické špecifikácie

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