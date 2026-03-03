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237E4LSB/00
E Line
23" (58,4 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartImage Lite je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah, ktorý sa zobrazuje na vašej obrazovke. Na základe vami vybraného scenára technológia SmartImage Lite dynamicky zdokonalí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon – a to všetko v reálnom čase pomocou stlačenia jedného tlačidla.
SmartControl Lite je ďalšia generácia riadiaceho softvéru monitora s grafickým používateľským rozhraním s 3D ikonami. Umožňuje používateľovi jemne dolaďovať množstvo parametrov monitora, ako je farba, jas, kalibrácia obrazovky, multimédiá, správa identifikátorov a pod., pomocou myši.
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