Tento produkt už nie je dostupný
241B4LPCS/00
B Line
24" (61 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Môžete ho sklopiť, nakloniť a otočiť do rozličných uhlov na zabezpečenie maximálneho pohodlia. Výškovonastaviteľný stojan zaručuje optimálnu úroveň sledovania, čím znižuje fyzickú námahu pri celodennej práci, zatiaľ čo usporiadanie káblov vám pomôže vyhnúť sa zamotaným káblom a udržať pracovné miesto úhľadné a profesionálne.
Hodnotenie
Certifikát EPEAT Gold je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.