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  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
  • Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor, podsvietenie LED

241B4LPCS/00

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj
LED display PowerSensor od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je zo 65 % vyrobené z použitých recyklovaných plastov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
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s technológiou PowerSensor šetrí elektrinu

Ekologický displej pre udržateľný rozvoj

  • B Line

  • 24" (61 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Funkcia PowerSensor ušetrí až 80 % nákladov na energiu

Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora

LED technológia zaručuje prirodzené farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého

Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Môžete ho sklopiť, nakloniť a otočiť do rozličných uhlov na zabezpečenie maximálneho pohodlia. Výškovonastaviteľný stojan zaručuje optimálnu úroveň sledovania, čím znižuje fyzickú námahu pri celodennej práci, zatiaľ čo usporiadanie káblov vám pomôže vyhnúť sa zamotaným káblom a udržať pracovné miesto úhľadné a profesionálne.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Certifikát EPEAT Gold je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.