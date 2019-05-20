Tento produkt už nie je dostupný
241P4QPYKES/00
P Line
24" (61 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Technológia PowerSensor predstavuje zabudovaný snímač prítomnosti osôb, ktorý vysiela a prijíma neškodné infračervené signály a pomocou nich určuje, či je prítomný používateľ. Automaticky znižuje jas monitora, keď sa používateľ vzdiali od pracovného stola, čím znižuje náklady na energiu až o 80 percent a predlžuje životnosť monitora
Displej AMVA LED od spoločnosti Philips používa pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske aplikácie, a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký uhol sledovania 178/178 stupňov, vďaka čomu prináša svieži obraz dokonca aj v režime naklonenia o 90 stupňov
Pomocou vstavanej webovej kamery a mikrofónu môžete vidieť svojich kolegov a klientov a komunikovať s nimi. Toto jednoduché riešenie vám umožňuje komunikovať a zdieľať informácie, čím ušetríte drahocenný čas a náklady na cestovanie.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
sagrokke
20/05/2019
Slovensko
Odporúčam tento monitor
Vlastne mu nič nechýba. Funguje takmer denne už niekoľko rokov v domácnosti.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 231P4QPYKES IPS LCD monitor, podsvietenie LED
Wolf666
18/06/2020
България
Добър контраст, реалистични цветове, много функции
Приятен за целодневна работа, с реалистични цветове и висок контраст. Удобен за завъртане и повдигане в широк диапазон. Удобен като свързаност, с USB хъб, и DisplayPort по който получавате картина и звук, и дори можете да закачите слушалки за корпусът му. Има датчици за самоизключване когато се отдалечите от него.
Výhody
Реалистични цветове и висок контраст, добра свързаност, мултимедиен, с повдигане и завъртане на екрана
Nevýhody
Тонколонките в корпуса можеха да са с по-хубав бас
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 241P4QPYKES AMVA LCD монитор, светодиодна подсветка
Čas odozvy je rovnaký ako pri technológii SmartResponse