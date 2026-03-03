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  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj
  • Produktivita pre udržateľný rozvoj

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor, podsvietenie LED

241S4LCB/00

Produktivita pre udržateľný rozvoj
Ergonomický LED displej od spoločnosti Philips, ktorého telo bez obsahu BFR je z 25 % vyrobené z recyklovaných materiálov a PVC, je ideálny pre produktivitu s ohľadom na životné prostredie
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s energeticky úsporným ergonomickým LED displejom

Produktivita pre udržateľný rozvoj

  • S Line

  • 24" (61 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

LED technológia zaručuje prirodzené farby

Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.

Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého

Podstavec SmartErgoBase umožňuje ergonomické nastavenie pre každého

SmartErgoBase je podstavec monitora, ktorý poskytuje pohodlie ergonomického displeja aj praktické usporiadanie káblov. Môžete ho sklopiť, nakloniť a otočiť do rozličných uhlov na zabezpečenie maximálneho pohodlia. Výškovonastaviteľný stojan zaručuje optimálnu úroveň sledovania, čím znižuje fyzickú námahu pri celodennej práci, zatiaľ čo usporiadanie káblov vám pomôže vyhnúť sa zamotaným káblom a udržať pracovné miesto úhľadné a profesionálne.

Nízka výška rámu monitora od stola pre najpohodlnejšie čítanie

Nízka výška rámu monitora od stola pre najpohodlnejšie čítanie

Monitor Philips možno vďaka dômyselnému podstavcu SmartErgoBase znížiť takmer až na úroveň pracovného stola a dosiahnuť tak pohodlný uhol obrazovky na čítanie. Nízka výška okrajového rámu monitora od stola je dokonalé riešenie, ak pri práci na počítači používate okuliare s bifokálnymi, trifokálnymi alebo progresívnymi sklami. Tiež umožňuje používať monitor osobám rôznej výšky, ktoré si môžu nastaviť uhol a výšku presne podľa svojich potrieb. Výsledkom je menšia únava a námaha svalov.

Technické špecifikácie

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Certifikát EPEAT je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na lokalite https://www.epeat.net/.