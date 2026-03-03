Tento produkt už nie je dostupný
241S4LSS/00
S Line
24" (61 cm)
Displej s rozlíšením Full HD
Biele diódy LED sú zariadenia bez pohyblivých častí, ktoré sa rýchlejšie rozsvecujú do plného konzistentného jasu, a tým prinášajú kratšiu dobu spúšťania. Diódy LED neobsahujú ortuťové prvky, čo umožňuje realizáciu ekologickej recyklácie a likvidácie. Diódy LED umožňujú lepšie ovládanie stlmenia intenzity LCD podsvietenia, čím sa dosahuje výnimočne vysoký kontrastný pomer. Taktiež poskytujú výnimočnú reprodukciu farieb vďaka konzistentnému jasu po celej ploche obrazovky.
SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Fotografie, Filmy, Hry, Ekonomický atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!
SmartContrast je technológia od spoločnosti Philips, ktorá analyzuje zobrazovaný obsah, automaticky upravuje farby a ovláda intenzitu podsvietenia, aby tak dynamicky zdokonalila kontrast pre digitálny obraz a video alebo pri hraní hier, pri ktorých sa zobrazujú tmavé farebné odtiene. Keď zvolíte Ekonomický režim, kontrast sa upraví a podsvietenie jemne doladí, aby sa dosiahlo optimálne zobrazovanie bežných kancelárskych aplikácií a nižšia spotreba energie.
Hodnotenie
Certifikát EPEAT Gold je platný len tam, kde spoločnosť Philips zaregistrovala daný produkt. Informácie o stave registrácie vo vašej krajine nájdete na stránke www.epeat.net.