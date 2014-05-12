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  • Energy Label Europe C
    Hranie hier pri 144 Hz
  • Hranie hier pri 144 Hz
  • Hranie hier pri 144 Hz
  • Hranie hier pri 144 Hz
  • Energy Label Europe C
    Hranie hier pri 144 Hz
  • Hranie hier pri 144 Hz
  • Hranie hier pri 144 Hz
  • Hranie hier pri 144 Hz

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceLCD monitor s funkciou SmartImage Game

242G5DJEB/00

5
| (1) Recenzia | 100% Odporúča tento produkt
Hranie hier pri 144 Hz
Tento špičkový herný displej značky Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, vďaka čomu si vychutnáte dokonale plynulý a brilantný obraz. Funkcia SmartFrame vám pomôže zvýrazniť konkrétnu časť obrazovky. A vďaka špeciálnym herným predvoľbám a inteligentnému ovládaču Smart Keypad máte vždy všetko pod kontrolou.
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Hranie hier pri 144 Hz

  • 144 Hz

  • 24" (61 cm)

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Obnovovacia frekvencia 144 Hz pre mimoriadne plynulý a jasný obraz

Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry

Technológia MHL pre zábavu s mobilným obsahom na veľkej obrazovke

Technológia MHL pre zábavu s mobilným obsahom na veľkej obrazovke

Mobile High Definition Link (MHL) je mobilné rozhranie pre zvuk a obraz na priame pripojenie mobilných zariadení a iných prenosných zariadení k obrazovkám s vysokým rozlíšením. Pomocou voliteľného kábla MHL môžete svoje mobilné zariadenie s podporou technológie MHL pripojiť k tomuto veľkému displeju od spoločnosti Philips a sledovať, ako vaše HD videá ožijú s plne digitálnym zvukom. Teraz si môžete na veľkej obrazovke vychutnávať vaše mobilné hry, fotografie, filmy alebo iné aplikácie a súčasne nabíjať svoje mobilné zariadenie, vďaka čomu sa vám nikdy nevybije batéria uprostred zábavy.

Herný režim SmartImage optimalizovaný špeciálne pre herných nadšencov

Herný režim SmartImage optimalizovaný špeciálne pre herných nadšencov

Nový herný displej Philips ponúka rýchlo prístupné nastavenia optimalizované špeciálne pre hráčov, ktoré ponúkajú viacero možností. Režim „FPS“ (strieľačky z vlastného pohľadu) zdokonaľujú tmavé prostredia v hre, vďaka čomu lepšie spozorujete skryté objekty. Režim „Preteky“ nastaví displej na najrýchlejší čas odozvy, vyššiu farebnosť a aktivuje ďalšie špeciálne úpravy obrazu. Režim „RTS“ (stratégie v reálnom čase) obsahuje špeciálny režim SmartFrame, ktorý umožňuje zvýraznenie konkrétnej oblasti a úpravu veľkosti a obrazu. Predvoľby Hráč 1 a Hráč 2 umožňujú uložiť osobne prispôsobené nastavenia podľa konkrétnych hier, vďaka čomu dosiahnete skutočne najlepší výkon.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

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5.0

z 5

1

Recenzia

100%

Odporúča tento produkt

4
3
2
1

12/05/2014

Polska

Polska

Monitor dla graczy

Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Tento displej Philips dokáže dosiahnuť obnovovaciu frekvenciu až do 144 Hz pomocou konektora Dual-link DVI a DisplayPort. Skontrolujte, či vaša grafická karta podporuje obnovovacie frekvencie 144 Hz a je aktualizovaná pomocou najnovšieho ovládača.

  2. V prípade otázok o výkone pri obnovovacej frekvencii 144 Hz sa obráťte priamo na predajcu vašej grafickej karty.

  3. Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.

  4. Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL

  5. Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo