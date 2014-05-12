Tento produkt už nie je dostupný
242G5DJEB/00
144 Hz
24" (61 cm)
Vaše hranie je intenzívne a súťaživé. Vyžadujete displej s obrazom, ktorý je plynulý a bez akéhokoľvek oneskorenia. Tento displej Philips vykresľuje obsah na obrazovke až 144-krát za sekundu, čo je efektívne až 2,4-násobne rýchlejšie v porovnaní so štandardným displejom. Pri nižších rýchlostiach zobrazovania snímok sa môže zdať, že nepriateľ na obrazovke preskakuje z jedného miesta na druhé, a stáva sa z neho ťažší cieľ. S rýchlosťou snímok 144 Hz získate ten kritický zlomok sekundy, vďaka ktorému sa bude pohyb nepriateľa zobrazovať mimoriadne plynule – dokonalé na presné zacielenie. Vďaka ultra nízkemu oneskoreniu vstupu a úplnej eliminácii trhania obrazu pri prekresľovaní bude tento displej Philips vaším dokonalým partnerom pre hry
Mobile High Definition Link (MHL) je mobilné rozhranie pre zvuk a obraz na priame pripojenie mobilných zariadení a iných prenosných zariadení k obrazovkám s vysokým rozlíšením. Pomocou voliteľného kábla MHL môžete svoje mobilné zariadenie s podporou technológie MHL pripojiť k tomuto veľkému displeju od spoločnosti Philips a sledovať, ako vaše HD videá ožijú s plne digitálnym zvukom. Teraz si môžete na veľkej obrazovke vychutnávať vaše mobilné hry, fotografie, filmy alebo iné aplikácie a súčasne nabíjať svoje mobilné zariadenie, vďaka čomu sa vám nikdy nevybije batéria uprostred zábavy.
Nový herný displej Philips ponúka rýchlo prístupné nastavenia optimalizované špeciálne pre hráčov, ktoré ponúkajú viacero možností. Režim „FPS“ (strieľačky z vlastného pohľadu) zdokonaľujú tmavé prostredia v hre, vďaka čomu lepšie spozorujete skryté objekty. Režim „Preteky“ nastaví displej na najrýchlejší čas odozvy, vyššiu farebnosť a aktivuje ďalšie špeciálne úpravy obrazu. Režim „RTS“ (stratégie v reálnom čase) obsahuje špeciálny režim SmartFrame, ktorý umožňuje zvýraznenie konkrétnej oblasti a úpravu veľkosti a obrazu. Predvoľby Hráč 1 a Hráč 2 umožňujú uložiť osobne prispôsobené nastavenia podľa konkrétnych hier, vďaka čomu dosiahnete skutočne najlepší výkon.
5.0
z 5
1
Recenzia
100%
Odporúča tento produkt
Bastek
12/05/2014
Polska
Monitor dla graczy
Dobry wybór dla ludzi poszukujących dobrego monitora do gier wideo.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre Brilliance 242G5DJEB Monitor LCD z technologią SmartImage Game
Tento displej Philips dokáže dosiahnuť obnovovaciu frekvenciu až do 144 Hz pomocou konektora Dual-link DVI a DisplayPort. Skontrolujte, či vaša grafická karta podporuje obnovovacie frekvencie 144 Hz a je aktualizovaná pomocou najnovšieho ovládača.
V prípade otázok o výkone pri obnovovacej frekvencii 144 Hz sa obráťte priamo na predajcu vašej grafickej karty.
Vyžaduje voliteľné mobilné zariadenie s certifikáciou MHL a kábel MHL (nie sú súčasťou balenia). Informácie o kompatibilite vám poskytne predajca vášho zariadenia MHL.
Úspora ErP v pohotovostnom režime/vypnutom stave neplatí pre funkciu nabíjania cez pripojenie MHL
Tento displej Philips má certifikáciu MHL. Ak sa však vaše zariadenie nepripojí alebo nefunguje správne, pozrite si najčastejšie otázky o vašom zariadení alebo požiadajte o pomoc priamo jeho výrobcu. Kvôli pravidlám výrobcu vášho zariadenia môže byť potrebné zakúpiť si konkrétny kábel alebo adaptér MHL od tohto výrobcu, aby zariadenie fungovalo