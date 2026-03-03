VýrobkyPodpora

Získajte 10% zľavu

E-shop s výrobkami Philips nájdete na philips-eshop.sk

Všetky rady

  • Úžasne nádherný
  • Úžasne nádherný
  • Úžasne nádherný
  • Úžasne nádherný
  • Úžasne nádherný
  • Úžasne nádherný

Tento produkt už nie je dostupný

BrillianceAMVA LCD monitor, podsvietenie LED

249C4QSB/00

Úžasne nádherný
Nový monitor Philips Blade 2 so štýlovým a výnimočne tenkým dizajnom a displejom AMVA so širokými pozorovacími uhlami je predurčený na skvelý výkon
Zobraziť všetky výhody

Mimoriadne tenký displej AMVA s vysokým výkonom

Úžasne nádherný

  • Blade 2

  • 24" (61 cm)

  • Displej s rozlíšením Full HD

Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste

Displej AMVA LED pre širokouhlé sledovanie živého obrazu v super vysokom kontraste

Displej AMVA LED od spoločnosti Philips používa pokročilú multidoménovú technológiu vertikálneho vyrovnania, ktorá dosahuje super vysoké pomery statického kontrastu pre mimoriadne živý a jasný obraz. Bez problémov zvládne bežné kancelárske aplikácie, a okrem toho je vhodný najmä na prezeranie fotografií, prehliadanie webu, sledovanie filmov, hranie hier a používanie náročných grafických aplikácií. Jeho optimalizovaná technológia správy pixelov poskytuje mimoriadne široký uhol sledovania 178/178 stupňov, vďaka čomu prináša svieži obraz dokonca aj v režime naklonenia o 90 stupňov

SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

SmartImage: optimalizovaný a ľahko dostupný divácky zážitok

SmartImage je exkluzívna a špičková technológia spoločnosti Philips, ktorá analyzuje obsah zobrazovaný na vašej obrazovke a prináša optimalizovaný obrazový výkon. Toto ľahko použiteľné rozhranie umožňuje výber z viacerých režimov, ako napr. Kancelária, Obraz, Zábava, Úsporný režim atď., ktorý sa presne hodí pre daný typ použitia. Na základe vášho výberu SmartImage dynamicky prispôsobí kontrast, sýtosť farieb a ostrosť obrázkov a videí, čím sa dosiahne jedinečný zobrazovací výkon. Úsporný režim poskytuje výraznú úsporu v oblasti energie. A to všetko v reálnom čase stlačením jedného tlačidla!

Štýlový a mimoriadne tenký dizajn pre moderný vzhľad

Nový rad monitorov Philips využíva najnovšiu generáciu mimoriadne tenkých panelov LED, a tým umožňuje dosahovať oveľa tenší dizajn v porovnaní s predchádzajúcou generáciou. Tenký dizajn prináša nielen esteticky atraktívny vzhľad monitorov, ale zároveň šetrí miesto na stole!

Technické špecifikácie

Získajte podporu pre tento produkt

Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.

Hodnotenie

Zaregistrujte sa do nášho newslettera a získajte exkluzívne ponuky

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky

Chcem dostávať promočné informácie – na základe mojich preferencií a správania – o produktoch, službách, udalostiach a akciách Philips. Z odberu sa môžem kedykoľvek jednoducho odhlásiť!

  • 10% zľava
  • Exkluzívne predajné akcie a kupóny
  • Tipy a triky