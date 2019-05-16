Tento produkt už nie je dostupný
24PFT5603/12
Ultra tenký LED televízor s rozlíšením Full HD
Vychutnajte si čistý a minimalistický dizajn tohto bieleho televízora Philips 5600. Jeho štíhly a prispôsobený vzhľad dokonale zapadne do vášho interiéru. Vďaka svojmu vysokokvalitnému obrazu v rozlíšení Full HD je tento televízor ideálnou voľbou pre každého, kto hľadá jednoduchosť.
60 cm (24”)
Picture Performance Index 200
FHD
Pixel Plus HD
Vieme, že od svojho televízora s malou obrazovkou chcete skvelý vzhľad aj rovnako dobrý výkon. Preto náš tím dizajnérov skombinoval elegantný rám so sofistikovaným bielym lesklým prevedením a vytvoril svieži, moderný dizajn, ktorý rozžiari každú miestnosť.
Na kvalite obrazu záleží. Bežné HDTV prinášajú kvalitu, no vy chcete viac. Predstavte si ostré detaily, vysoký jas, úžasný kontrast a realistické farby pre skutočne živý obraz.
Technológia Philips Pixel Plus HD optimalizuje kvalitu obrazu a prináša ostrý obraz s nádherným kontrastom. Či už sledujete káblovú televíziu alebo obsah z disku, môžete si vychutnať ostrejší obraz s jasnejšou bielou a hlbšou čiernou.
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
5.0
z 5
2
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
pictoradone
16/05/2019
România
Este un televizor bun, care dovedeste ca este Philips.
Imaginea este clara, culorile naturale, sunetul bun. Il am de un an si jumatate si nu am avut pana acum nici o problema cu el, desi schimb foarte des canalele.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 32PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Loredana24
07/05/2019
România
Acest produs oferă o calitate buna !
Acest televizor are o calitate buna ...îl recomand !
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 5600 series 24PFT5603 Televizor LED Full HD ultrasubţire
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.