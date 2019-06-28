Tento produkt už nie je dostupný
24PHS4304/12
LED TV
Malé, no dokonalé – platí aj v prípade televízora LED určeného do stiesnených priestorov. Technológia Pixel Plus HD zaistí ostrý obraz, ktorý dokresľuje čistý zvuk. Nezáleží na tom, či sledujete televízne programy pri varení alebo filmy na bežeckom páse.
60 cm (24”)
Picture Performance Index 200
LED TV
Pixel Plus HD
Nájdite často kladené otázky, používateľské príručky, bezpečnostné informácie a tipy.
4.6
z 5
10
Recenzie
100%
Odporúča tento produkt
Termal
28/06/2019
Česká republika
SUPER CENA KVALITA
Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Tulák
21/05/2019
Česká republika
pěkný čistý obraz
Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED
Klien25
28/02/2021
Polska
Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304
W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny
Výhody
wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Dátum použitia 2020-02-28
Áno, odporúčam tento produkt
Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED
Dátum použitia 2020-02-28
Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu.
Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.
Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.
Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.
(Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.
Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.