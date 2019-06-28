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Tento produkt už nie je dostupný

4300 seriesLED TV

24PHS4304/12

4.6

| (10) Recenzie | 100% Odporúča tento produkt

LED TV

Malé, no dokonalé – platí aj v prípade televízora LED určeného do stiesnených priestorov. Technológia Pixel Plus HD zaistí ostrý obraz, ktorý dokresľuje čistý zvuk. Nezáleží na tom, či sledujete televízne programy pri varení alebo filmy na bežeckom páse.

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TV brand claim gold

99,91 % ľudí, ktorí vyskúšajú Ambilight TV, ho už nikdy nechce vrátiť. 1

s Pixel Plus HD

LED TV

  • 60 cm (24”)

  • Picture Performance Index 200

  • LED TV

  • Pixel Plus HD

Čistý zvuk z celopásmových reproduktorov.

Jednoduché premiestnenie. Skrytý zadný stojan s kompaktnými rozmermi.

Zreteľné dialógy. Živé efekty.

Technické špecifikácie

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Hodnotenie

Tieto recenzie spravuje Bazaarvoice a sú v súlade so Zásadami autenticity Bazaarvoice, ktoré sú podporené technológiou proti podvodom a ľudskou kontrolou. Podrobnosti nájdete na
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4.6

z 5

10

Recenzie

100%

Odporúča tento produkt

2
1

28/06/2019

Česká republika

Česká republika

SUPER CENA KVALITA

Funguje 100% ,kvalitní obraz i zvuk,jednoduchá instalace.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

21/05/2019

Česká republika

Česká republika

pěkný čistý obraz

Pro běžného uživatele naprosto dobrá televize+úsporný provoz.

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Televizor LED

28/02/2021

Polska

Polska

Philips 4300 series Telewizor LED 24PHS4304

W tej cenie lepszego się nie kupi. Łatwy do konfiguracji, prosta obsługa i dobry dźwięk. Do mniejszego pomieszczenia idealny

Výhody

wzornictwo, nagrywanie na USB, dobry onraz i dźwięk, dobra CENA, aktualizacja firmware przez USB

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Dátum použitia 2020-02-28

Áno, odporúčam tento produkt

Táto recenzia bola vytvorená pre 4300 series 24PHS4304 Telewizor LED

Dátum použitia 2020-02-28

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Vylúčenie zodpovednosti

  1. Na základe výsledkov skúšobného programu Ambilight vo Švédsku, Dánsku, Fínsku, Nórsku, Spojenom kráľovstve, Nemecku, Rakúsku a Francúzsku v období od 24. februára 2023 do 28. februára 2025. Počas tohto obdobia sa 99,91 % účastníkov rozhodlo ponechať si svoj Ambilight TV napriek možnosti vrátiť ho bez uvedenia dôvodu a získať plnú náhradu. 

  1. Funkcia elektronického sprievodcu programom a zobrazenie plánovaných programov (maximálne 8 dní) závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

  2. Spotreba energie v kWh za rok na základe spotreby energie televízora spusteného 4 hodiny denne po dobu 365 dní. Skutočná spotreba energie bude závisieť od spôsobu využívania televízora.

  3. Televízor podporuje príjem signálu DVB voľne prístupného vysielania. Špecifickí operátori DVB nemusia byť podporovaní. Aktuálny zoznam nájdete v časti Najčastejšie otázky na stránke podpory výrobkov spoločnosti Philips. Niektorí operátori vyžadujú podmienený prístup a registráciu. Ďalšie informácie získate u svojho operátora.

  4. (Philips) kompatibilné iba s konkrétnym prehrávačom značky Philips.

  5. Olovo sa nachádza iba v určitých súčiastkach alebo komponentoch tohto televízora, pri ktorých podľa existujúcich výnimiek smernice RoHs neexistujú v rámci technológie žiadne alternatívy.